Tisíce demonštrantov v Srbsku zablokovalo mosty v Novom Sade

Belehrad 2. februára (TASR) - Tisíce demonštrantov v sobotu zablokovali cesty a obsadili tri mosty v srbskom meste Nový Sad s cieľom vyvinúť tlak na vládu tri mesiace od zrútenia prístavby na železničnej stanici, pri ktorom prišlo o život 15 ľudí. Táto tragédia, od ktorej v sobotu uplynuli tri mesiace, vyvolala v Srbsku masové protivládne a protikorupčné protesty. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



Protesty vedené vysokoškolskými študentmi podľa AFP vyvíjajú čoraz väčší tlak na vládu. Podnietili už odstúpenie niekoľkých vysokopostavených predstaviteľov vrátane premiéra Miloša Vučeviča a starostu Nového Sadu Milana Djuriča. Odstúpili aj ministri dopravy a obchodu Goran Vesič a Tomislav Momirovič.



Blokáda troch mostov v Novom Sade sa koná len niekoľko dní po 24-hodinovej blokáde hlavnej dopravnej križovatky v srbskom hlavnom meste. Blokáda jedného z mostov, na ktorom sa v sobotu zhromaždili demonštranti, by podľa plánov mala taktiež trvať 24 hodín, píše DPA.



K protestujúcim sa pridali aj poľnohospodári na traktoroch. Niektorí obyvatelia Nového Sadu postavili stánky s jedlom pre demonštrantov. Protestujúci držali transparenty s nápismi: "Vaše ruky sú krvavé" a "Korupcia zabíja".



Viac ako 400 študentov sa na 80 kilometrov dlhú cestu do Nového Sadu vydalo vo štvrtok z Belehradu pešo. Ďalší sa k nim pripojili v piatok v rámci cyklojazdy.



Podľa protestujúcich nesie časť viny za novembrovú nehodu vláda, pričom sa odvolávajú na korupciu a nekompetentnosť. Demonštranti tiež kritizujú úrady a súdnictvo za to, že nezabezpečili transparentnosť v súvislosti s príčinami incidentu, píše DPA.



Prokurátori dosiaľ v súvislosti s nehodou obvinili 13 ľudí. Prezident Aleksandar Vučič v stredu splnil ďalšie požiadavky demonštrantov a udelil milosť 13 ľuďom zadržaným počas protestov. Organizátori protestov však naďalej žiadajú zverejnenie všetkých dokumentov súvisiacich s rekonštrukčnými prácami na železničnej stanici v Novom Sade. Vláda zverejnila tisíce strán dokumentov, no experti tvrdia, že dokumentácia je neúplná.