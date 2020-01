Tisíce Francúzov opäť protestovali proti dôchodkovej reforme

Paríž 29. januára (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v stredu do ulíc viacerých francúzskych miest, aby opäť protestovali proti kontroverznej dôchodkovej reforme navrhovanej vládou prezidenta Emmanuela Macrona. Informovala o tom agentúra DPA.



Demonštranti sa zhromaždili v mestách Paríž, Marseille, Toulouse a Bordeaux. Demonštrácie proti reforme, na ktoré ľudí vyzvali odborové hnutia, prebiehajú vo Francúzsku už od decembra, pričom streda je celkovo ôsmim dňom skutočne masových protestov.



Predchádzajúcim takýmto dňom bol minulý piatok, keď podľa údajov francúzskeho ministerstva vnútra vyšlo do ulíc 249.000 ľudí.



Rozhlasová stanica FranceInfo hlásila v stredu opätovné blokády na cestách v Marseille.



V Paríži sa demonštranti zišli na námestí Place d'Italie v južnej časti mesta. Hromadná doprava v hlavnom meste fungovala prevažne bez obmedzení. Železničná spoločnosť SNCF však ľudí varovala pred očakávanými komplikáciami v regionálnej doprave.



Sociálni partneri sa majú vo štvrtok stretnúť s predstaviteľmi vlády na konferencii o financovaní dôchodkovej reformy.



Laurent Berger z umiernenej odborovej organizácie CFDT, ktorá sa na zvolaní stredajších protestov nepodieľala, uviedol, že reformu je potrebné ešte výrazne zlepšiť.



Francúzska vláda chce svojou reformou zjednotiť komplikovaný a podľa nej aj nespravodlivý dôchodkový systém - ktorý má 42 rôznych úprav - a znížiť miliardový deficit dôchodkových fondov. Cieľom vlády je aj stabilizovať dôchodkový systém vzhľadom na demografický vývoj a zaviesť minimálny dôchodok.



Nový bodový systém by mal byť uvedený do praxe od roku 2022. Ovplyvní pritom iba tých zamestnancov, ktorí sa narodili po roku 1974.