Tisíce gréckych študentov protestovali proti vládnym reformám

Na snímke študenti a učitelia počas demonštrácie proti reformám školstva a proti zámeru zaviesť policajné hliadky na univerzitách v Aténach vo štvrtok 28. januára 2021. Foto: TASR/AP

Atény 28. januára (TASR) - Tisíce študentov a učiteľov v gréckom hlavnom meste Atény a v druhom najväčšom meste Solún protestovali vo štvrtok proti reformám týkajúcim sa školstva. Porušili tak týždeň trvajúci zákaz protestov, ktorý vláda zaviedla v rámci boja proti koronavírusovej pandémii, píše agentúra AP.Na demonštrácii v Aténach sa zúčastnilo približne 4000 ľudí, do ulíc Solúna vyšlo zhruba 1500 demonštrantov. Študenti a učitelia sú proti návrhom týkajúcich sa školstva vrátane plánu zaviesť policajné hliadky na univerzitných kampusoch.Grécka vláda v utorok z dôvodu ochrany verejného zdravia zakázala do 1. februára protesty viac ako 100 ľudí. V prípade porušenia zákazu hrozí pokuta až do výšky 3000 eur pre jednotlivcov organizujúcich zhromaždenia alebo demonštrácie a 5000 eur pre skupiny alebo organizácie.Bezprostredne nebolo jasné, či budú uložené pokuty aj organizátorom štvrtkových protestov. Tie sa skončili bez incidentov krátko popoludní.Ľavicové strany zákaz demonštrácií kritizovali. Najväčšia opozičná strana Syriza ho označila zaAktuálne majú Gréci povolené opúšťať svoje domovy iba v nevyhnutých prípadoch, akými sú napríklad návšteva lekára či cesta do práce. Grécko zaznamenalo od začiatku pandémie viac ako 154.000 potvrdených prípadov infekcie koronavírsuom SARS-CoV-2 a 5724 úmrtí.