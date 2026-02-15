< sekcia Zahraničie
Tisíce imigrantov boli zadržané nezákonne, tvrdia sudcovia v USA
Niektoré prípady boli tiež postúpené iným súdom, čo znamená, že je potrebné podať novú žalobu.
Autor TASR
Washington 14. februára (TASR) — Federálni sudcovia v Spojených štátoch od vlaňajšieho októbra vo viac ako 4400 prípadoch rozhodli, že vláda prezidenta Donalda Trumpa nezákonne zadržiava imigrantov. Vyplýva to z analýzy súdnych záznamov, ktoré v sobotu zverejnila agentúra Reuters.
Rozhodnutia podľa nej predstavujú rozsiahle odmietnutie sprísnených opatrení proti imigrácii, ktoré Trump zaviedol po návrate do Bieleho domu. Napriek tomu naďalej dochádza k časovo neobmedzenému zadržiavaniu ľudí, a to aj po tom, čo súdy označili tento postup za nezákonný.
Podľa zistení agentúry Reuters bolo od nástupu Trumpa do úradu v januári 2025 podaných na federálnych súdoch viac ako 20.200 žalôb, v ktorých sa žiadalo prepustenie zadržaných imigrantov. V najmenej 4421 prípadoch viac ako 400 federálnych sudcov od začiatku októbra rozhodlo, že Imigračný a colný úrad (ICE) ľudí zadržiava nezákonne. V ostatných prípadoch sa stále nerozhodlo alebo boli zamietnuté z dôvodu prepustenia zadržaných.
Niektoré prípady boli tiež postúpené iným súdom, čo znamená, že je potrebné podať novú žalobu. Agentúre Reuters sa nepodarilo zistiť ich počet.
Od návratu Trumpa k moci sa počet ľudí zadržaných agentmi ICE zvýšil na približne 68.000, čo predstavuje nárast o približne 75 percent.
Vo väčšine rozhodnutí súdov sa konštatuje, že Trumpova vláda sa odchyľuje od takmer 30 rokov starého výkladu federálneho zákona, ktorý umožňuje prepustenie imigrantov už žijúcich v USA na kauciu, kým sa ich prípadmi zaoberá imigračný súd.
„Je otrasné, že administratíva trvá na tom, aby tento súd predefinoval alebo úplne ignoroval existujúci zákon, ktorý je jednoznačný,“ povedal pred niekoľkými dňami federálny sudca Thomas Johnston zo Západnej Virgínie, ktorý nariadil prepustenie zadržaného Venezuelčana.
Hovorkyňa ministerstva pre vnútornú bezpečnosť uviedla, že takéto rozhodnutia nie sú prekvapením, najmä preto, že „mnohí aktivistickí sudcovia“ sa snažia zabrániť Trumpovi v zavedení masových deportácií. Na konkrétne otázky týkajúce sa zistení agentúry Reuters hovorkyňa rezortu nereagovala.
Hovorkyňa Bieleho domu v reakcii uviedla, že Trumpova administratíva presadzuje federálnu imigračnú legislatívu „zákonným spôsobom“.
Rozhodnutia podľa nej predstavujú rozsiahle odmietnutie sprísnených opatrení proti imigrácii, ktoré Trump zaviedol po návrate do Bieleho domu. Napriek tomu naďalej dochádza k časovo neobmedzenému zadržiavaniu ľudí, a to aj po tom, čo súdy označili tento postup za nezákonný.
Podľa zistení agentúry Reuters bolo od nástupu Trumpa do úradu v januári 2025 podaných na federálnych súdoch viac ako 20.200 žalôb, v ktorých sa žiadalo prepustenie zadržaných imigrantov. V najmenej 4421 prípadoch viac ako 400 federálnych sudcov od začiatku októbra rozhodlo, že Imigračný a colný úrad (ICE) ľudí zadržiava nezákonne. V ostatných prípadoch sa stále nerozhodlo alebo boli zamietnuté z dôvodu prepustenia zadržaných.
Niektoré prípady boli tiež postúpené iným súdom, čo znamená, že je potrebné podať novú žalobu. Agentúre Reuters sa nepodarilo zistiť ich počet.
Od návratu Trumpa k moci sa počet ľudí zadržaných agentmi ICE zvýšil na približne 68.000, čo predstavuje nárast o približne 75 percent.
Vo väčšine rozhodnutí súdov sa konštatuje, že Trumpova vláda sa odchyľuje od takmer 30 rokov starého výkladu federálneho zákona, ktorý umožňuje prepustenie imigrantov už žijúcich v USA na kauciu, kým sa ich prípadmi zaoberá imigračný súd.
„Je otrasné, že administratíva trvá na tom, aby tento súd predefinoval alebo úplne ignoroval existujúci zákon, ktorý je jednoznačný,“ povedal pred niekoľkými dňami federálny sudca Thomas Johnston zo Západnej Virgínie, ktorý nariadil prepustenie zadržaného Venezuelčana.
Hovorkyňa ministerstva pre vnútornú bezpečnosť uviedla, že takéto rozhodnutia nie sú prekvapením, najmä preto, že „mnohí aktivistickí sudcovia“ sa snažia zabrániť Trumpovi v zavedení masových deportácií. Na konkrétne otázky týkajúce sa zistení agentúry Reuters hovorkyňa rezortu nereagovala.
Hovorkyňa Bieleho domu v reakcii uviedla, že Trumpova administratíva presadzuje federálnu imigračnú legislatívu „zákonným spôsobom“.