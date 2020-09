Tisíce Kataláncov demonštrovali na podporu regionálneho premiéra Torru

Madrid 29. septembra (TASR) - Tisíce ľudí protestovali v pondelok večer v Katalánsku proti rozsudku španielskeho najvyššieho súdu, ktorý zakázal katalánskemu premiérovi Quimovi Torrovi zastávať verejnú funkciu. Informovala o tom v utorok rakúska stanica ORF.



V Barcelone sa zhromaždilo 500-1000 ľudí, ktorí pochodovali k sídlu katalánskeho parlamentu. Protestujúci hádzali na policajtov petardy, vrecká s odpadom, kamene, prasacie hlavy a zapálili smetný kontajner. Spontánne zorganizovaná demonštrácia sa začala okolo 23.00 h.



Protesty proti verdiktu voči Torrovi, ktorý by na jeho základe nemal nasledujúcich 18 mesiacov zastávať volenú funkciu, sa konali aj v ďalších katalánskych mestách. Torra by mal okrem toho zaplatiť pokutu vo výške 30.000 eur.



Španielsky najvyšší súd potvrdil rozhodnutie regionálneho súdu Katalánska, ktorý v decembri 2019 Quima Torru uznal za vinného z neuposlúchnutia úradného nariadenia a občianskej neposlušnosti.



Torra (57) totiž pred španielskymi parlamentnými voľbami, ktoré sa konali 28. apríla 2019, neuposlúchol príkazy Ústrednej volebnej komisie a neodstránil symboly hnutia za nezávislosť Katalánska z verejných budov patriacich katalánskej regionálnej vláde.



Quima Torru by podľa platných zákonov mal vo funkcií dočasne nahradiť jeho zástupca Pere Aragones. Podľa správ miestnych médií by sa tak malo stať na budúci týždeň. Aragones by mal následne vypísať nové regionálne voľby na začiatok roka 2021.