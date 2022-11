Tisíce Kurdov v Sýrii demonštrovali proti tureckým náletom

Kámišlí 27. novembra (TASR) — Tisíce Kurdov demonštrovali v nedeľu na severovýchode Sýrie proti nedávnym náletom tureckej armády a hroziacej pozemnej ofenzíve. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Protest sa konal aj v meste Kámišlí, kde jeho účastníci mávali kurdskými vlajkami a ukazovali fotografie ľudí zabitých pri útokoch, uviedol fotograf AFP. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii bolo pri tureckých útokoch doteraz zabitých najmenej 59 ľudí.



Protestujúci niesli aj portréty Abdullaha Öcalana, vodcu zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorý si v Turecku od roku 1999 odpykáva doživotný trest, a skandovali heslá proti tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi.



"Vôľa kurdského ľudu nebude zlomená. (...) Neopustíme krajinu našich predkov," povedal pre AFP jeden z demonštrantov. "Sme obeťami vyhladzovania," uviedol ďalší.



Ankara začala so sériou náletov pred týždňom. Erdogan v utorok pohrozil aj spustením pozemnej vojenskej operácie v Sýrii, do ktorej by boli zapojené tanky a pechota.



Spustenie náletov prišlo týždeň po bombovom útoku v Istanbule, pri ktorom 13. novembra zahynulo šesť ľudí a 81 utrpelo zranenia. Ankara pripisuje zodpovednosť za útok PKK, ktorá to však popiera. PKK vedie od roku 1984 ozbrojený boj proti tureckému štátu.