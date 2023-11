Tisíce lekárov v ČR podali výpovede z nadčasov

Praha 20. novembra (TASR) - V českých nemocniciach od decembra hrozí obmedzenie zdravotnej starostlivosti. Podľa Sekcie mladých lekárov Českej lekárskej komory (ČLK) podalo výpovede z nadčasov viac než 6100 z 13.000 lekárov. Tí požadujú, aby bol dodržiavaný zákonník práce. V pondelok to uviedli zástupcovia ČLK, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Českí lekári sa už niekoľko týždňov sporia s ministerstvom zdravotníctva o novele zákonníka práce. Tá okrem iného zdvojnásobila počet nadčasov, ktoré môžu legálne dobrovoľne odslúžiť zo 416 na 832. Ministerstvo na ich nespokojnosť reagovalo spočiatku len slovami, že ide o dobrovoľné nadčasy a kto nechce, slúžiť ich nemusí. Podľa ČLK je však prax v nemocniciach odlišná.



Po tlaku lekárov chce ministerstvo túto časť novely zmeniť, aby sa počet nadčasových hodín vrátil na pôvodnú hodnotu. Podľa zástupkyne Sekcie mladých lekárov ČLK Moniky Hilšerovej zmiznú zrušením paragrafu nadčasy len na papieri a oni chcú docieliť, aby neboli ani v skutočnosti. Za nutné považuje motivovať lekárov, ktorí získajú atestácie, aby zostali v nemocniciach, a tiež motivovať študentov, aby študovali medicínu.



Nezhody tiež stále pretrvávajú v oblasti odmeňovania. Aktuálne sa podľa Hilšerovej plat pre lekára v nemocnici pohybuje na úrovni okolo 200 – 300 korún (približne osem až 12 eur) za hodinu, čo v ČLK nepovažujú za adekvátne. Platy sa podľa jej slov zvyšujú vo všetkých okolitých krajinách vrátane Slovenska. Hromadný štrajk lekárov, ktorý by mal začať od 1. decembra tým, že začnú platiť ich výpovede z nadčasovej práce, tak hrozí naďalej.



"Táto akcia nie je protestom ani hrozbou, ale len dodržiavaním zákonníka práce a poukázaním na to, čo nám bolo opakovane zdôrazňované – že nadčasy sú dobrovoľné a kto nechce, nech ich neslúži," povedal viceprezident Českej lekárskej komory Jan Přáda.



Podľa Hilšerovej bude zabezpečená akútna zdravotná starostlivosť, ale obmedzí sa plánovaná lekárska starostlivosť, odložia sa stovky operácií a tisíce ambulantných návštev. Aktuálne rozpisy služieb na december sú však podľa nej také napäté, že ak jeden lekár ochorie, bude ohrozená aj akútna starostlivosť. "Ak s nami ministerstvo nezačne rokovať, obmedzenia pocíti každý pacient," povedala Hilšerová s tým, že ich požiadavky nie sú nereálne.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)