Tisíce ľudí demonštrovali na podporu Palestíny

Sydney 15. októbra (TASR) - Do ulíc miest v Austrálii v nedeľu vyšli tisíce ľudí, aby vyjadrili podporu Palestínčanom, a to aj napriek varovaniam polície, ktorá sa takéto zhromaždenia snaží obmedziť vzhľadom na napätie spôsobené nedávnym vpádom palestínskeho militantného hnutia Hamas na územie Izraela, informuje agentúra Reuters.Demonštranti mávali palestínskymi vlajkami a skandovali heslá na podporu "", zatiaľ čo v okolí jedného z najväčších zhromaždení v Sydney - hlavnom meste najľudnatejšieho austrálskeho štátu Nový Južný Wales - hliadkovali stovky policajtov.Nad zhromaždením v mestskom parku Hyde Park krúžila aj helikoptéra. Podľa organizátorov iniciatívy "" sa akcie zúčastnilo približne 5000 ľudí, zdroj agentúry Reuters to odhadol na zhruba 2000.Hovorca iniciatívy tvrdil, že zhromaždenie dosiaľ prebehlo pokojným spôsobom - vzhľadom na fakt, že v súvislosti s demonštráciami polícia zvažovala nasadiť špeciálne jednotky. Iniciatíva plánuje budúci víkend usporiadať propalestínsky pochod naprieč centrálnou časťou Syndey.Rozsiahle demonštrácie na podporu Palestíny sa konali aj v iných austrálskych veľkomestách vrátane Adelaide či Melbourne.Predstaviteľ židovskej komunity v Austrálii zhromaždenia odsúdil s tým, že sa udiali "" po útoku Hamasu na Izrael. Podľa neho niekoľko demonštrantov skandovalo "".