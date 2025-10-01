< sekcia Zahraničie
Tisíce ľudí demonštrovali v Aténach proti zmenám v zákonníku práce
Autor TASR
Atény 1. októbra (TASR) - Tisíce demonštrantov vyšli v stredu do ulíc Atén v rámci generálneho štrajku, aby vyjadrili svoj nesúhlas so zmenami v zákonníku práce. V dôsledku protestu v prístave uviazli trajekty a narušené boli aj služby v celom Grécku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Odborové zväzy zastupujúce štátnych zamestnancov a pracovníkov súkromného sektora zvolali štrajk na protest proti zmenám v pracovnom práve, ktoré umožňujú väčšiu flexibilitu pracovných podmienok vrátane nadčasov, ktoré môžu predĺžiť pracovnú dobu až na 13 hodín. Podľa nových predpisov je maximálny pracovný čas vrátane nadčasov stanovený na 48 hodín týždenne, pričom maximálny počet nadčasových hodín je určený na 150 ročne.
Odborové zväzy tvrdia, že nové pravidlá vystavujú pracovníkov zneužívaniu zo strany zamestnávateľov.
„Odmietame 13-hodinovú pracovnú zmenu. Vyčerpanie nie je rozvoj. To, koľko človek vydrží, má svoje limity,“ uviedla vo svojom vyhlásení Všeobecná konfederácia zamestnancov v Grécku. Odbory vyzvali na zavedenie 37,5-hodinového pracovného týždňa a návrat ku kolektívnym zmluvám.
Počas 24-hodinového štrajku nepremávali v Aténach taxíky ani vlaky. Autobusy, metro, električky a trolejbusy v hlavnom meste jazdili v obmedzenom režime. Štrajk narušil aj chod škôl, súdov, verejných nemocníc a samospráv.
Mnohí z demonštrantov mávali palestínskymi vlajkami a skandovali „Slobodná Palestína“, aby vyjadrili svoj nesúhlas s vojnou v Gaze.
