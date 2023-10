Tisíce ľudí demonštrovali v New Yorku na podporu Izraela

New York 11. októbra (TASR) - Tisícky ľudí sa v utorok zišli v New Yorku, aby prejavili solidaritu s Izraelom, na ktorý zaútočilo militantné hnutie Hamas. TASR informuje podľa agentúry DPA, ktorá pripomína, že práve v tomto americkom meste žije najväčšia židovská diaspóra na svete.



Odkedy palestínske militantné hnutie Hamas v sobotu 7. októbra prekvapivo zaútočilo na Izrael, je New York dejiskom demonštrácií na podporu Izraela, ale aj Palestínčanov. V tomto najľudnatejšom meste žijú takmer dva milióny židov a státisíce moslimov.



"New York stojí na strane Izraela a židovskej komunity," uviedla pred davom zhromaždených ľudí guvernérka štátu New York Kathy Hochulová, ktorá tamojšej polícii nariadila zintenzívniť hliadky a ich operačný dosah.



Proizraelské zhromaždenie, na ktoré prišli tisícky ľudí, zorganizovali americko-židovské skupiny len niekoľko metrov od newyorského sídla Organizácie Spojených národov (OSN). Pozvali naň aj čelných predstaviteľov štátu New York a izraelskej vlády, aby na podujatí vystúpili s prejavom.



Izraelský veľvyslanec pri OSN Gilan Erdan pred zhromaždeným davom vyhlásil, že "židovský ľud nie je rozdelený", na čo ho zhromaždení ľudia odmenili potleskom, približuje DPA.



"Naši nepriatelia sa snažili využiť náš rozkol. Chceli nás zmasakrovať, keď si mysleli, že sme najslabší, ale urobili chybu," podotkol diplomat.



"Židovský ľud nie je rozdelený. Slobodný svet nie je rozdelený. Všetci stojíme spolu na jednom fronte, jeden ľud, jedno srdce, aby sme bojovali proti silám zla," vyhlásil ďalej Erdan pred davom mávajúcim izraelskými vlajkami.



Starosta New Yorku Eric Adams, bývalý policajný dôstojník, ktorý bol nedávno v Izraeli, taktiež uviedol, že "Izrael má právo na sebaobranu. Váš boj je aj naším bojom", cituje DPA.



Palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy, spustilo prekvapivý útok na Izrael v sobotu ráno. Počet obetí pritom v Izraeli už vzrástol na vyše 1200, oznámil v stredu ráno hovorca Izraelských obranných síl (IDF) Jonathan Conricus s tým, že väčšinu z nich tvoria civilisti. Zranenia utrpelo najmenej 3000 ľudí. Palestínske úrady hlásili po odvetných útokoch Izraela v Gaze 900 mŕtvych a 4500 zranených.