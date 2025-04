Tisíce ľudí demonštrovali za odvolaného exprezidenta Yoona

Soul 5. apríla (TASR) - Tisíce ľudí protestovali v sobotu v juhokórejskom hlavnom meste na podporu exprezidenta Jun Sok-jola. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Juhokórejský ústavný súd v piatok jednomyseľne rozhodol o odvolaní prezidenta Juna pre jeho pokus o vyhlásenie stanného práva z 3. decembra. To znamená nové prezidentské voľby najneskôr v júni, ktoré by mali ukončiť mesiace trvajúcu politickú nestabilitu.



Dlhé čakanie na rozhodnutie súdu zvýšilo napätie v krajine a podporilo ultrapravicovú podporu pre exprezidenta. Proti nim demonštrovali po celý týždeň konkurenčné zhromaždenia v hlavnom meste Soul.



Priaznivci exprezidenta v sobotu napriek dažďu znovu demonštrovali a skandovali heslá ako „Obžaloba je neplatná!“ a "Anulovať predčasné voľby!"



Jun obhajoval svoj pokus o stanné právo ako nevyhnutný na vykorenenie „protištátnych síl“ a proti hrozbám Severnej Kórey. Tým získal podporu extrémistických náboženských osobností a pravicových influencerov, ktorí podľa expertov pomocou dezinformácií zvyšovali podporu bývalého hviezdneho prokurátora.



"Junov prezidentský mandát odhalil spoločenské trhliny založené na politickej polarizácii a dezinformáciách," povedal agentúre AFP Minseon Ku, postdoktorand z William & Mary Global Research Institute.



Juhokórejský opozičný líder Lee Čae-mjung má podľa odborníkov šancu uspieť v budúcich voľbách, pričom jeho strana zaujala k Severnej Kórei zmierlivejší prístup.



Niektorí exprezidentovi priaznivci sa toho obávajú. "Úprimne si myslím, že Južná Kórea skončila. Mám pocit, že sme už prešli do socialistického, komunistického štátu," povedal pre AFP 59-ročný priaznivec odvolaného Juna.