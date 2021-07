Tisíce ľudí na Filipínach protestovali proti politike prezidenta

Manila 26. júla (TASR) - Tisíce demonštrantov vyšli v pondelok do ulíc hlavného filipínskeho mesta Manila a žiadali, aby bol prezident Rodrigo Duterte trestne stíhaný po tom, ako sa na budúci rok skončí jeho funkčné obdobie. Informovala o tom agentúra DPA.



Demonštranti, ktorých počet sa odhaduje na zhruba 6000, pochodovali smerom k areálu budovy parlamentu, kde mal Duterte pred členmi kongresu predniesť posledný príhovor o stave krajiny.



Protestujúci niesli rôzne transparenty s nápismi namierenými proti Duterteho režimu.



Duterte, ktorého šesťročné funkčné obdobie sa končí budúci rok, povedal, že plánuje kandidovať na post viceprezidenta. Tým by získal imunitu pred trestnými stíhaniami, ktoré by proti nemu mohli byť začaté, keď odstúpi, píše DPA.



"Nedovolíme, aby unikol trestu za masové vraždenie a štátne represie, a sľubujeme, že nenecháme jeho nástupcu, aby sa v nastávajúcich voľbách vyhlásil za ich víťaza," povedala Cristina Palabayová, aktivistka z jednej z ľudskoprávnych organizácií.



"Musíme ukončiť Duterteho vládu teroru... a prinútiť ho niesť zodpovednosť za svoje zločiny proti filipínskemu ľudu," dodala.



Duterte sa stal filipínskym prezidentom v roku 2016 a následne spustil v krajine tvrdú protidrogovú kampaň. Podľa tamojšej polície bolo od jeho nástupu do úradu zabitých pri zásahoch viac ako 7000 osôb podozrivých z drogovej kriminality. Humanitárne organizácie sa pritom domnievajú, že počet takto usmrtených môže byť ešte oveľa vyšší.