Tisíce ľudí opäť v Tbilisi žiadali nové voľby

Tbilisi 12. novembra (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v pondelok do ulíc Tbilisi, aby opäť protestovali proti víťazstvu vládnucej proruskej strany v parlamentných voľbách z 26. októbra, ktoré sprevádzajú obvinenia z ruských zásahov a podvodov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Demonštranti sa zhromaždili pred gruzínskym parlamentom, pričom niesli vlajky Gruzínska a EÚ. Žiadali nové parlamentné voľby s medzinárodným dohľadom, ako aj vyšetrenie údajných volebných podvodov. Giorgi Vashadze z opozičného Jednotného národného hnutia sľúbil, že opozícia bude "bojovať až do konca".



"Hlasovanie bolo rozsiahlo zmanipulované, preto neuznávame jeho výsledky," povedal. "Naším cieľom sú nové voľby, naším cieľom je zostaviť novú vládu, ktorá povedie Gruzínsko k európskej integrácii," dodal. Opoziční lídri sľúbili bojkotovať zasadnutia parlamentu a organizovať pravidelné protesty, kým nebudú splnené ich požiadavky.



Na pondelňajšom zhromaždení sa na znak solidarity s demonštrantmi zúčastnili zákonodarcovia z viacerých krajín EÚ, približuje AP. "Niekto sa vám snaží vziať vašu slobodu, demokraciu, vašu krajinu, vaše členstvo v EÚ a NATO," povedal na zhromaždení Žygimantas Pavilionis, poslanec litovského parlamentu. "Nevzdávajte sa. Bojujte za svoju slobodu, bojujte za svoju demokraciu, bojujte za svoju krajinu, a za svoje členstvo v EÚ a NATO," dodal.



Vo voľbách podľa oficiálnych výsledkov zvíťazila proruská vládnuca strana Gruzínsky sen, pričom získala približne 54 percenta hlasov. Jej predstavitelia obvinenia z podvodov odmietajú.



Európski volební pozorovatelia tvrdia, že voľby prebiehali v "rozdeľujúcej" atmosfére poznačenej prípadmi podplácania, opakovaného hlasovania aj fyzického násilia.



Opozícia obviňuje vládnuci Gruzínsky sen z toho, že sa stáva čoraz autoritárskejším a viac nakloneným Moskve. Nedávno totiž prijal zákony podobné tým, aké používa Kremeľ na potláčanie slobody prejavu alebo práv sexuálnych menšín LGBTQ+.



Gruzínska prozápadne orientovaná prezidentka Salome Zurabišviliová, ktorá odmietla uznať oficiálne volebné výsledky, tvrdí, že Gruzínsko sa stalo obeťou tlaku Moskvy zasadzujúcej sa proti jeho vstupu do EÚ. Spojené štáty aj EÚ zároveň prezidentka vyzvala, aby opozičné demonštrácie podporili.



Parlamentné voľby boli vnímané ako súboj medzi vládnucou stranou prehlbujúcou vzťahy s Ruskom a prozápadnou opozíciou usilujúcou sa o členstvo v EÚ. Gruzínsko je od decembra 2023 kandidátskou krajinou do EÚ. V reakcii na prijatie "zákona o zahraničných agentoch" mu však Brusel v júli pozastavil prístupový proces a zmrazil desiatky miliónov eur finančnej pomoci.



Washington aj Brusel apelujú na úplné prešetrenie priebehu volieb. Kremeľ však obvinenia zo zasahovania odmieta.