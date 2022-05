Tisíce ľudí opustili iracký Sindžár, kde prepukli ozbrojené zrážky

Bagdad 3. mája (TASR) - Tisíce ľudí opustili mesto Sindžár na severe Iraku po tom, ako tam v nedeľu vypukli boje medzi irackými vojakmi a jezídskymi bojovníkmi napojenými na kurdských povstalcov. Oznámila to v pondelok armáda a predstavitelia irackých kurdov. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Zo Sindžáru a okolitých oblastí podľa týchto predstaviteľov odišlo už najmenej 3000 ľudí, ktorí zamierili ďalej na sever do autonómnej oblasti Iracký Kurdistan s cieľom získať azyl.



Tieto osoby odišli po tom, ako sa v pondelok vystupňovali zrážky medzi irackou armádou jezídskou militantnou skupinou napojenou na v Turecku zakázanú separatistickú Stranu kurdských pracujúcich (PKK). Mnohí z nich sú Jezídi, ktorí boli vysídlení v roku 2014 počas útokov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).



Boje medzi irackými vojakmi a jezídskymi bojovníkmi vypukli v nedeľu a ich aktéri sa navzájom obviňujú zo zodpovednosti za ich rozpútanie.



Sindžár, kde žije iracká menšina jezídov, je miestom častých potýčok medzi irackými bezpečnostnými silami a miestnymi bojovníkmi napojenými na v Turecku zakázanú separatistickú Stranu kurdských pracujúcich (PKK).



Tento región je tiež častým terčom tureckých leteckých útokov na tylové základne PKK. V apríli sa severovýchodne od Sindžáru - v irackom Kurdistane - začala nová ofenzíva tureckej armády proti PKK.