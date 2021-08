Tisíce ľudí po celom Francúzsku vyjadrovali nespokojnosť s covidpasmi

Paríž 14. augusta (TASR) - Tisíce ľudí v sobotu vyšli do ulíc viacerých francúzskych miest, aby vyjadrili nespokojnosť s tzv. covidpasmi, ktoré sú vo Francúzsku povinné pri vstupe do väčšiny prevádzok, informovala agentúra AP.



V Paríži bolo nasadených približne 1600 policajtov, ktorí dozerali na tri rôzne protestné sprievody v meste.



Demonštranti tvrdili, že covidpasy obmedzujú ich slobodu a predstavujú skrytý spôsob, ako urobiť očkovanie proti koronavírusu povinným, píše AP. "Je to len politická kríza zamaskovaná ako zdravotná kríza," uviedla jedna z účastníčok zhromaždenia.



Takéto protesty sa vo Francúzsku konali už piaty víkend po sebe. Minulú sobotu (7. augusta) vo francúzskych mestách protestovalo takmer štvrť milióna ľudí. Tento týždeň boli počty demonštrantov podľa oficiálnych údajov nižšie, napísala agentúra AFP.



Covidpasy sú od pondelka 9. augusta povinné pri vstupe do reštaurácií, kaviarní, kín a divadiel, či v diaľkovej doprave.



Obyvatelia krajiny takýto certifikát získajú na základe úplnej zaočkovanosti schválenými vakcínami, prípadne, ak prekonali nákazu koronavírusom, alebo majú negatívny výsledok testu.



Opatrenie bude v platnosti do polovice novembra a vzťahuje sa na všetky osoby vo veku od 18 rokov. Pre mladistvých vo veku 12 až 17 rokov budú covidpasy vyžadované od 30. septembra. Legislatíva zároveň všetkým zdravotníckym pracovníkom nariaďuje dať sa do 15. septembra povinne zaočkovať.



Prieskumy podľa AP potvrdili, že väčšina Francúzov zavedenie covidpasov podporuje - aj napriek protestom.



Do piatkového večera dostalo vo Francúzsku aspoň prvú dávku vakcíny 46,1 milióna ľudí, čo predstavuje takmer 68,5 percenta obyvateľov. Viac ako 38,8 milióna, 57,5 percenta, je úplne zaočkovaných, píše AP.