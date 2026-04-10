< sekcia Zahraničie
Tisíce ľudí prišlo v Budapešti na predvolebný protestný koncert
Autor TASR
Budapešť 10. apríla (TASR) - Desiatky tisíc ľudí sa zhromaždilo v piatok podvečer na budapeštianskom Námestí hrdinov (Hősök tere), kde hnutie Občiansky odpor (Polgári Ellenállás) zorganizovalo sedemhodinový protestný koncert pred nedeľňajšími parlamentnými voľbami. S odvolaním sa na server hang.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Cieľom podujatia je „prebudiť“ politicky pasívnych ľudí a vyjadriť kritiku voči súčasnému politickému systému v Maďarsku. Koncert sa začal o 16.00 h a má trvať až do 23.00 h, vystúpi na ňom vyše 40 účinkujúcich.
Námestie hrdinov sa podľa servera úplne naplnilo a prístup k nemu bol čoraz ťažší, pretože preplnené boli aj prístupové ulice - Andrássyho trieda (Andrássy út) a Cesta Juraja Dóžu (Dózsa György út).
Maďarskú politickú scénu už 16 rokov ovláda strana Fidesz. Jej výrazný líder Viktor Orbán vládne v bloku s kresťanskodemokratickou KDNP nepretržite od roku 2010 a v predchádzajúcich štyroch po sebe idúcich parlamentných voľbách získal ústavnú väčšinu. Naposledy jeho konzervatívne zoskupenie v roku 2022 vyhralo voľby so ziskom vyše 54 percent a v 199-člennom zákonodarnom zbore získalo celkovo 135 kresiel.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
