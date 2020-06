Tisíce ľudí protestovali druhý deň po sebe vo Viedni proti rasizmu

Viedeň 6. júna (TASR) - Približne 8500 ľudí sa v piatok vo Viedni zúčastnilo na proteste proti rasizmu, ktorý sa začal pred budovou veľvyslanectva Spojených štátov. S odvolaním sa na miestnu políciu o tom informovala agentúra DPA.



Vo štvrtok ulice v centre rakúskej metropoly zaplnilo okolo 50.000 ľudí.



V piatok sa niektorí účastníci protestu pod mottom Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží) dostali nakrátko do zrážok s protidemonštrantmi z radov krajnej pravice, ktorí niesli transparent s nápisom "Na našich životoch záleží". Podľa polície utrpela jedna osoba menšie zranenia.



Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen vyjadril protestujúcim podporu v sérii tvítov. "Nech to je v USA, v Európe v Rakúsku alebo inde vo svete: Počúvajme ľudí, ktorí sú diskriminovaní pre svoju rasu. Bojujme proti rasizmu spolu," uviedol niekdajší šéf rakúskych zelených.



Konzervatívny kancelár Sebastian Kurz, ktorí sa usiluje o blízke vzťahy Rakúska a USA, sa dosiaľ verejne nevyjadril k násiliu voči Afroameričanom zo strany policajtov, ktoré vyvolalo protesty v Spojených štátoch, ani k demonštráciám, ktoré sa preniesli aj do iných krajín vrátane Rakúska.