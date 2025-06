Tisíce ľudí protestovali na juhu Európy proti masovému turizmu

Barcelona 15. júna (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v nedeľu do ulíc miest na juhu Európy, aby protestovali proti masovému turizmu. Hlavná demonštrácia sa konala v Barcelone, kde účastníci striekali vodu na výklady obchodov vodnými pištoľami, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



„Vaša dovolenka, moje utrpenie,“ skandovali obyvatelia v uliciach Barcelony a držali transparenty s nápismi ako „masový turizmus zabíja mesto“. Mesto ležiace na severovýchode krajiny má približne 1,6 milióna obyvateľov a v minulom roku ho navštívilo až 26 miliónov turistov.



Pod záštitou aliancie SET (Sud d'Europa contra la Turistització - Južná Európa proti nadmernému turizmu) sa protestujúci spojili so skupinami v Portugalsku a Taliansku. Tvrdia, že nekontrolovaný turizmus spôsobuje prudký nárast cien bývania a vyháňa ľudí z ich štvrtí. Domáci sú znepokojení aj dopravnými zápchami, hlukom a znečistením.



Podobné demonštrácie sa konali aj v ďalších španielskych mestách ako Málaga, Palma de Mallorca, San Sebastián či Granada. V Taliansku sa protestovalo v Janove, Neapole, Palerme, Miláne a Benátkach, kde miestni obyvatelia nesúhlasia s výstavbou dvoch nových hotelov, ktoré by mestu pridali približne 1500 lôžok, uviedli organizátori pre agentúru Reuters.