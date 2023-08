Tisíce ľudí protestovali proti izraelskej reforme súdnictva

Tel Aviv 12. augusta (TASR) – Tisíce Izraelčanov vyšli v sobotu do ulíc Tel Avivu, aby znova protestovali proti kontroverzným plánom vlády na reformu súdnictva, ktoré oponenti vnímajú ako ohrozenie demokracie. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Vláda predstavila balík návrhov reformy v januári, odkedy sa každý týždeň k demonštráciám pridávali desaťtisíce ľudí. Podľa AP ide o najväčšie protestné hnutie v dejinách krajiny.



Centrom protestov je Tel Aviv, kde odporcovia zmien v justícii demonštrujú každú sobotu. "Nevzdáme sa, kým sa to nezlepší," kričali tentoraz.



Izraelský parlament v júli prijal návrh zákona, ktorý obmedzuje možnosti najvyššieho súdu posudzovať niektoré rozhodnutia vlády. USA to označili za "poľutovaniahodný" krok a znova vyjadrili znepokojenie nad politickým chaosom v Izraeli.



Koaličná vláda premiéra Benjamina Netanjahua, v ktorej sú aj krajne pravicové a ultraortodoxné židovské strany, tvrdí, že reformy sú potrebné na napravenie rovnováhy medzi zvolenými predstaviteľmi a súdnictvom.



Oponenti však Netanjahuovi, ktorý sa pred súdom zodpovedá z obvinení z korupcie, vyčítajú konflikt záujmov.



K navrhovaným zmenám patria aj väčšie právomoci vlády pri menovaní sudcov.