Tisíce ľudí protestovalo proti migrantom na Kanárskych ostrovoch

Las Palmas 27. októbra (TASR) — Tisíce ľudí sa v nedeľu v dvoch najväčších mestách na Kanárskych ostrovoch patriacich k Španielsku zúčastnili na demonštráciách proti stále rastúcej nelegálnej migrácii. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



Demonštrácie sa konali v meste Las Palmas na ostrove Gran Canaria a v meste Santa Cruz na Tenerife.



"Nie sme rasisti, no boli sme príliš ústretoví. Vítame každého, kto príde do našej krajiny," povedala agentúre AFP v Las Palmas 37-ročná Zulema Ruízová. "Nemôžeme nechať naše deti vyjsť na ulicu, pretože sa bojíme, že budú znásilnené alebo dobodané," dodala.



Ďalšia demonštrantka Eugenia Santanová uviedla, že je "proti masovému a nelegálnemu prisťahovalectvu, pretože ovplyvňuje naše zdravie a vzdelanie".



Niektorí demonštranti niesli transparenty kritizujúce španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, ktorý by chcel umožniť legálnu imigráciu.



V júli právnici vyzvali úrady, aby zakázali podobné protesty na Kanárskych ostrovoch s odôvodnením, že by mohli predstavovať trestný čin podnecovania k nenávisti. Žiadosť však bola zamietnutá, takže protesty mohli pokračovať.



Španielsko je spolu s Talianskom a Gréckom jednou z troch hlavných vstupných brán do Európy pre migrantov. Napriek množstvu obetí je trasa cez Alantik hojne využívaná, pretože je menej kontrolovaná ako cesta cez Stredozemné more.



V roku 2023 dorazilo na Kanárske ostrovy rekordných takmer 40.000 migrantov. Tento počet však bude tento rok prekonaný, pretože podľa údajov španielskeho ministerstva vnútra prišlo do 15. októbra na súostrovie po mori už 32.878 nelegálnych migrantov v porovnaní s 23.537 v rovnakom období minulého roka.