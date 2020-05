Tisíce ľudí protestovali proti Netanjahuovi a novej koalícii

Tel Aviv 3. mája (TASR) - Niekoľko tisíc Izraelčanov protestovalo v sobotu večer proti koaličnej dohode, ktorú premiér Benjamin Netanjahu uzavrel so svojím politickým rivalom Bennym Gancom. Informovala o tom agentúra AP.



Netanjahuovi odporcovia sa zhromaždili na Rabinovom námestí v centre Tel Avivu už tretí víkend za sebou. Demonštranti mali na tvárach ochranné rúška a dodržiavali vyše dvojmetrové rozstupy predpísané v rámci karanténnych opatrení.



Účastníci protestov požadujú, aby Netanjahu nezastával funkciu premiéra, pokiaľ čelí obvineniam z korupcie. Aprílová dohoda o novej "núdzovej" koalícii, ktorá sa zdôvodňuje nutnosťou spájania politických síl v záujme zvládnutia epidémie koronavírusu, je podľa demonštrantov len pokusom o ďalšie predĺženie Netanjahuovej dlhoročnej vlády.



Kritici tiež označujú za nebezpečné, že Netanjahu ako politik obžalovaný z korupcie, ktorého čaká súdny proces, zohráva úlohu pri vymenúvaní vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov.



"Hovoríme 'NIE' korupčnej vláde," znel jeden zo sloganov na sobotňajšom proteste. Zorganizovala ho jedna zo skupín, ktoré sa obrátili na izraelský Najvyšší súd so žiadosťou, aby zakázal akýmkoľvek obžalovaným politikom zostavovať vládu. Napadli tiež časti koaličnej dohody Netanjahua s Gancom, ktoré označujú za protizákonné.



Protest sa konal deň predtým, ako má Najvyšší súd začať tieto podnety prerokúvať. V prípade, ak by rozhodol v neprospech dohody o novej koalícii, v Izraeli by sa mohli konať ďalšie parlamentné voľby, už štvrté za obdobie vyše jedného roka.