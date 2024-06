Tisíce ľudí protestovali proti Netanjahuovi, aj pred jeho vilou

Jeruzalem 21. júna (TASR) - Tisíce ľudí vyšli vo štvrtok večer opäť do ulíc viacerých izraelských miest, aby protestovali proti vláde premiéra Benjamina Netanjahua a jej neschopnosti dohodnúť sa na prímerí v Pásme Gaze a dosiahnuť návrat rukojemníkov, ktorých tam stále zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Demonštranti žiadali predčasné voľby a prepustenie približne 120 rukojemníkov. Najväčšie zo zhromaždení sa podľa izraelských médií konalo pred Natanjahuovou vilou v meste Caesarea. Protest prebiehal napríklad aj v Jeruzaleme, kde naň prišli stovky ľudí.



Protivládne protesty sa v Izraeli konajú už niekoľko mesiacov a lákajú stále viac účastníkov. Netanjahuovi jeho kritici vyčítajú, že sa usiluje vyhovieť svojim radikálnejším koaličným partnerom a preto marí dohodu s Hamasom o prepustení rukojemníkov. Netanjahu to popiera a zo stagnácie nepriamych rokovaní viní Hamas.



DPA však pripomína, že viacerí ministri z Netanjahuovho kabinetu sú proti dohode s Hamasom, pretože by sa v nej stanovilo napríklad aj prepustenie palestínskych väzňov.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po bezprecedentnom útoku militantov z hnutia Hamas a ďalších skupín na Izrael, pri ktorom 7. októbra 2023 prišlo o život takmer 1200 ľudí. Ďalších približne 250 militanti odviedli do Gazy ako rukojemníkov. Izrael na útok odpovedal náletmi na túto palestínsku enklávu a následne aj pozemnou ofenzívou.



Podľa gazského ministerstvo zdravotníctva, ktoré riadi Hamas, už pri tejto ofenzíve prišlo o život vyše 37.000 ľudí a ďalších vyše 85.000 utrpelo zranenia.