Tisíce ľudí protestovali proti novej mládežníckej organizácii AfD
Autor TASR
Giessen 29. novembra (TASR) - Veľké davy demonštrantov sa v sobotu zišli v stredonemeckom univerzitnom meste Giessen, aby protestovali proti založeniu novej mládežníckej organizácie strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). Jej ustanovujúci zjazd sa tak začal s vyše dvojhodinovým oneskorením, informuje TASR podľa agentúr DPA a AP.
Vzhľadom na blokády ciest a protesty sa na miesto konania zjazdu nemohli dostať mnohí zo zhruba 1000 plánovaných účastníkov. Pri príchode uviazli aj spolupredsedovia AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla, ako aj dezignovaný šéf novej mládežníckej organizácie Jean-Pascal Hohm.
Nová organizácia nahradí Mladú alternatívu (JA), ktorú v roku 2023 úrady klasifikovali ako pravicovú extrémistickú organizáciu. S AfD bola spojená voľne a tento rok ju rozpustili. Nástupnícka organizácia s očakávaným názvom Generácia Nemecko bude súčasťou štruktúr AfD a jej členovia by mali spravidla byť aj členmi strany, ktorá tak získa väčší vplyv, vysvetľuje DPA. AP dopĺňa, že strany v Nemecku obvykle majú mládežnícke krídla, ktoré sú všeobecne politicky radikálnejšie než samotné strany.
Počas sobotňajších protestov v Giessene hlásili aj potýčky demonštrantov s policajtmi. Tí na jednom mieste použili paprikové spreje proti ľuďom hádžucim kamene a inde vodné delá na uvoľnenie blokády, ktorej 2000 účastníkov odmietalo výzvy, aby odišli.
Na najväčšej demonštrácii sa podľa Nemeckej konfederácie odborových zväzov (DGB) zúčastnilo asi 20.000 ľudí. Polícia sa k počtu účastníkov zatiaľ nevyjadrila, podľa jej hovorcu však celkovo išlo o nižšie päťciferné číslo.
Giessen má približne 90.000 obyvateľov, z ktorých viac ako tretinu tvoria univerzitní študenti. Miestna nemocnica informovala, že ošetrenie v sobotu vyhľadalo desať ľudí s menšími zraneniami, a o viacerých zranených príslušníkoch hovorila aj polícia.
