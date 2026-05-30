Tisíce ľudí protestovali proti preťaženiu tranzitnou dopravou
Problém nadmernej dopravy a znečistenia v doline vedúcej k Brennerskému priesmyku je už desaťročia zdrojom napätia medzi Rakúskom a Nemeckom.
Autor TASR,aktualizované
Viedeň 30. mája (TASR) - Tisíce ľudí sa v sobotu zúčastnili na proteste, pre ktorý uzavreli kľúčovú európsku diaľnicu vedúcu cez Brennerský priesmyk. Demonštranti protestovali proti neúnosnému preťaženiu tranzitnou dopravou, hlukom a emisiami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Problém nadmernej dopravy a znečistenia v doline vedúcej k Brennerskému priesmyku je už desaťročia zdrojom napätia medzi Rakúskom a Nemeckom. Miestne úrady v rakúskom Tirolsku zaviedli rôzne opatrenia na obmedzenie toku dopravy, čo často vyvoláva protesty za hranicami.
Portál Euronews s odvolaním na rakúsku spoločnosť ASFINAG uviedol, že doprava už roky neustále rastie a počet nákladných vozidiel sa od roku 2000 viac než zdvojnásobil. V minulom roku touto trasou prešlo takmer 11 miliónov áut a 2,5 milióna dodávok a nákladných vozidiel.
„Chceme poslať odkaz Bruselu, federálnej vláde vo Viedni, že veci takto absolútne nemôžu a nesmú takto pokračovať - s neustále narastajúcou dopravou,“ povedal starosta obce Gries am Brenner Karl Mühlsteiger pred protestom. Ide podľa neho o dlhoročný problém a situácia je neznesiteľná. Približne 3000 zúčastneným na proteste následne uviedol, že píšu históriu.
Osemhodinové uzavretie diaľnice podľa Reuters nespôsobilo chaos, ako sa mnohí obávali. Vodiči prevažne dbali na varovania, aby sa vyhli tejto oblasti.
Miestne médiá informujú, že vlaky prechádzajúce tou istou trasou boli v čase protestu preplnené.
Okrem spomínanej kľúčovej diaľnice bola uzavretá aj cesta, ktorá vedie popri diaľnici, a to pre všetkých okrem miestnych obyvateľov a miestnej dopravy.
