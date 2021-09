Tisíce ľudí protestovali proti tuniskému prezidentovi Saídovi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Tunis 26. septembra (TASR) - Niekoľko tisíc ľudí v nedeľu protestovalo v hlavnom meste Tuniska proti tuniskému prezidentovi Kajsovi Saídovi a spôsobu, ktorým v krajine prevzal moc. Ide o doposiaľ najväčší prejav hnevu a nespokojnosti, odkedy Saíd posilnil svoje právomoci a pozastavil činnosť parlamentu. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.Demonštranti v centre Tunisu vyzvali prezidenta, aby odstúpil a skandovali pritom heslá ako "" alebo "". Cieľom protestu bolo podľa DPA prinútiť Saída, aby odvolal opatrenia, ktoré začal zavádzať v júli.Saíd totiž 25. júla odvolal z funkcie premiéra Hišáma Mašíšího a následne pozastavil činnosť parlamentu na 30 dní. Koncom augusta pozastavenie činnosti parlamentu predĺžil. Z funkcií boli od konca júla odvolané už desiatky predstaviteľov štátnych úradov a niektorí prezidentovi kritici boli zatknutí alebo umiestnení do domáceho väzenia.Tuniský prezident okrem toho tento týždeň podpísal viacero dekrétov, ktorými posilnil právomoci hlavy štáty na úkor vlády a parlamentu.Tieto Saídové kroky však rozdelili obyvateľov Tuniska na dva tábory. Napriek tomu, že prezidentove konanie vyvolalo medzi mnohými obavy z toho, že by sa Tunisko mohlo po desaťročí demokracie vrátiť k autoritatívnemu režimu vládnutia, má Saíd medzi Tunisanmi stále mnoho podporovateľov. Tí sú podľa Reutersu už unavení z korupcie a slabých verejných služieb.Saídovi prívrženci preto tiež v sobotu zorganizovali vlastný protest, na ktorom vyjadril svoj odmietavý postoj k súčasnému politickému systému, ktorý v Tunisku zaviedli po udalostiach tzv. arabskej jari v roku 2011.Samotný prezident zavedenie opatrení obhajuje tým, že v súlade s ústavou podniká mimoriadne opatrenia na zvládnutie politickej a ekonomickej krízy. Zatiaľ však neuviedol, dokedy plánuje tieto opatrenia uplatňovať. Podľa agentúra DPA by však mal čoskoro vymenovať nového premiéra.Tunisko, ktorému sa ako jedinej krajine v regióne severnej Afriky podarilo po udalostiach tzv. arabskej jari v roku 2011 zvládnuť prechod k demokracii, trpí vážnou hospodárskou krízou, ktorá postihuje najmä mladých ľudí. Situáciu ešte zhoršila pandémia nového koronavírusu. Vo verejnosti tiež panuje frustrácia z politických strán, ktoré sú podľa mnohých Tunisanov skorumpované a presadzujú len vlastné záujmy. Iní však požadujú návrat k uplatňovaniu parlamentnej demokracie.