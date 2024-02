Tisíce ľudí protestovali v Albánsku proti korupcii vo vláde

Tirana 21. februára (TASR) - Tisíce ľudí protestovali v utorok v albánskej metropole Tirana proti vláde, ktorú obviňujú z korupcie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Niektorí z demonštrantov hádzali na policajtov kamene či zapaľovali svetlice. Podarilo sa im aj strhnúť časť železného plota obkolesujúceho sídlo vlády. Protest, ktorý sa konal pri príležitosti 33. výročia likvidácie najväčšej sochy zosnulého komunistického diktátora Envera Hodžu, sa však skončil pokojne.



Demonštranti vyjadrili aj podporu bývalému premiérovi a súčasnému opozičnému lídrovi Salimu Berishovi, ktorý je v domácom väzení. Vyšetrujú ho pre údajné zneužitie funkcie, ktorej sa mal dopustiť tým, že svojmu zaťovi pomohol sprivatizovať štátne pozemky na výstavbu bytových domov.



Berisha sa demonštrantom prihovoril zo svojho bytu prostredníctvom videoprenosu. Premiéra Ediho Ramu obvinil z korupcie a politického útoku na jeho rodinu. Zároveň sľúbil, že Albánsku znovu otvorí "integračné dvere do Európskej únie, ktoré mu režim Ediho Ramu zavrel".



Protest však nepodporila celá opozícia. Nezúčastnila sa ani časť Berishovej rozhádanej Demokratickej strany, ktorá je najsilnejším opozičným subjektom v krajine. Priaznivci odštiepeneckého krídla Berishu obvinili, že protest organizuje so zámerom zvýšiť počet svojich stúpencov.



Popularita Berishu výrazne klesla po tom, ako mu spolu s jeho rodinnými príslušníkmi zakázali Spojené štáty v roku 2021 a Spojené kráľovstvo v roku 2022 vstup na svoje územie, a to práve pre obvinenia z korupcie.



Opoziční poslanci už od októbra pravidelne narúšajú zasadnutia albánskeho parlamentu. Protestujú tak proti tomu, že vládnuci socialisti odmietajú vytvoriť parlamentnú komisiu na vyšetrenie prípadov korupcie, do ktorých je údajne zapletený aj premiér Rama a ďalší poprední činitelia.