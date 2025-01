Tisíce ľudí protestovali v Belehrade proti korupcii

Belehrad 13. januára (TASR) — Tisíce ľudí opäť protestovali v nedeľu v srbskom hlavnom meste Belehrad proti korupcii a žiadali transparentné vyšetrenie zrútenia prístrešku rekonštruovanej železničnej stanice v Novom Sade, pri ktorom vlani 1. novembra zomrelo 15 ľudí. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



Demonštranti pískali na píšťalkách a mnohí mali pripnuté odznaky s krvavou rukou, symbolom protestného hnutia, ktoré vedú študenti belehradskej univerzity. Pamiatku obetí si uctili 15 minútami ticha.



"Sme tu, aby sme požadovali zmeny, požadovali spravodlivosť," povedala pre AFP 34-ročná demonštrantka. Dodala, že cieľom protestov je "zabrániť tomu, aby sa táto krajina vydala na cestu korupcie".



Srbská prokuratúra obvinila v súvislosti so zrútením prístreška koncom decembra 13 ľudí vrátane bývalého ministra výstavby a dopravy Gorana Vesiča, ktorý odstúpil niekoľko dní po tragédii. Srbská vláda pod tlakom verejnosti zverejnila všetku dokumentáciu súvisiacu s kontroverznou rekonštrukciou železničnej stanice a následne to urobila aj prokuratúra.



Študenti napriek tomu pokračujú v protestoch a tvrdia, že stále nebola vyvodená primeraná zodpovednosť. Srbský prezident Aleksandar Vučič v posledný deň minulého roka povedal, že všetky požiadavky študentov boli splnené.



Pri nešťastí v Novom Sade priamo na mieste prišlo o život 14 ľudí vo veku od šesť do 74 rokov, pätnásta obeť zomrela o niekoľko týždňov neskôr v nemocnici.