Tisíce ľudí protestovali v Budapešti proti hroziacemu výrubu lesov

Budapešť 12. augusta (TASR) - Tisíce ľudí protestovali v piatok v centre Budapešti proti plánom maďarskej vlády na zintenzívnenie výrubu lesov. Informovala o tom agentúra AFP.



Demonštranti reagovali na rozhodnutie vlády Viktora Orbána, ktorá zmiernila pravidlá ochrany lesov v rámci snáh o naplnenie energetických potrieb krajiny. Príslušný vládny dekrét, ktorý má otvoriť cestu k zintenzívneniu ťažby za účelom získania palivového dreva, vstúpil do platnosti minulý týždeň.



Kritici poukazujú na to, že nové pravidlá ohrozia aj lesy v národných parkoch a chránených územiach. Podľa agentúry Bloomberg sa pod internetovú výzvu Orbánovi na zrušenie predmetného dekrétu podpísalo už takmer 70.000 ľudí a 300 organizácií.



"Nechajte naše lesy na pokoji!" a "Dajte svoje špinavé ruky preč od našich lesov", stálo na niektorých transparentov na piatkovom proteste.



"Je to hlúposť. Chcú, aby bolo počas zimy dosť dreva na kúrenie, keď prudko vzrastú ceny plynu. Ale drevo z čerstvo vyťatých stromov je vlhké a na tento účel sa nehodí. Nikdy nebude horieť," povedal pre AFP 48-ročný účastník protestu v Budapešti.



Údaje o presnom počte účastníkov demonštrácie neboli bezprostredne známe. Podľa Bloombergu sa objavili očakávania, že by mohlo ísť o najväčší protest od Orbánovho víťazstva v aprílových voľbách, ktorým si zaistil piaty premiérsky mandát.



Maďarská vláda v júli vyhlásila stav ohrozenia v dôsledku energetickej krízy vyvolanej ruskou inváziu na Ukrajinu. V rámci snáh o zaistenie energetických potrieb Maďarska chce zintenzívniť aj ťažbu dreva, pričom poukazuje na to, že ním kúri skoro štvrtina maďarských domácností.



Orbánov kabinet sľubuje, že v dôsledku väčšieho výrubu nedôjde k ničeniu lesov, ale skôr k ich prirodzenej "obnove".



Svetový fond na ochranu prírody (WFF) vyjadril z príslušného dekrétu maďarskej vlády "vážne znepokojenie" s tým, že by mohol mať negatívne dôsledky pre prírodu v celom regióne.



Proti dekrétu vystupujú nielen ochrancovia životného prostredia a stúpenci opozície, ale dokonca aj niektorí predstavitelia Orbánovej strany Fidesz. Vláda preto vo štvrtok ubezpečila, že nové pravidlá vstúpia do platnosti len v prípade, ak by v dôsledku energetickej krízy nastal aj nedostatok palivového dreva. V samotnom vládnom dekréte však takéto ustanovenie nie je.