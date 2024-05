Tisíce ľudí protestovali v Paríži proti útoku Izraela na Rafah

Paríž 28. mája (TASR) - Približne 10.000 ľudí protestovalo v pondelok pri izraelskom veľvyslanectve v Paríži proti izraelskému ostreľovaniu mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Demonštranti sa zišli v centre Paríža len niekoľko metrov od izraelského veľvyslanectva a skandovali propalestínske slogany.



Protest sa konal deň po útoku Izraela na ciele militantného hnutia Hamas v Rafahu, v dôsledku ktorého vypukol požiar v stanovom mestečku, kde podľa ministerstva zdravotníctva vedeného Hamasom následne zahynulo 45 ľudí. Izrael za tento útok odsúdili mnohé krajiny sveta.



"Zapríčinili požiar v tábore pre vysídlených ľudí, upálili ľudí a my (Francúzsko) sme si ani len nepredvolali izraelského veľvyslanca... To je neakceptovateľné," uviedol François Rippe zo Združenia solidarity Francúzsko-Palestína.



Na jednom z bannerov na proteste bol zobrazený francúzsky prezident Emmanuel Macron, šéf Bieleho domu Joe Biden a izraelský premiér Benjamin Netanjahu a nápis "to, čo zabíjajú, je ľudskosť". Francúzsko i Spojené štáty spomínaný útok Izraela v Rafahu odsúdili, pripomína AFP.