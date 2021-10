Tisíce ľudí protestovali v Ríme proti covidpasom

Rím 10. októbra (TASR) - Tisíce demonštrantov vrátane členov krajne pravicových skupín demonštrovali v sobotu v centre Ríma proti rozšíreniu povinnosti preukazovať sa covidpasom na všetkých pracoviskách, informovala agentúra AFP. Počas pochodu došlo k potýčkam medzi protestujúcimi a políciou.



Demonštrácia bola síce povolená, ale niekoľko stoviek ľudí sa odtrhlo a pokúsilo sa pochodovať smerom k parlamentu. Polícia na ich zastavenie použila vodné delá a slzotvorný plyn, a pri potýčkach zatkla niekoľko demonštrantov.



V hlavnom meste, ale aj v Miláne alebo Cesene sa konali ďalšie protesty.



Pred tromi týždňami vláda talianskeho premiéra Maria Draghiho odhlasovala povinné covidpasy na všetkých pracoviskách. Povinnosť mať covidpas pri vstupe na pracovisko začne platiť od 15. októbra a bude trvať do konca tohto roka. Vyžadovať sa bude vo verejnom aj súkromnom sektore. Zamestnanci, ktorí budú chodiť do práce bez "zeleného pasu", budú po piatich dňoch dočasne vykázaní z pracoviska bez vyplatenia mzdy.



Pas o zaočkovaní je v Taliansku nutný už aj teraz pri mnohých aktivitách, napríklad pri ceste do zahraničia alebo vysokorýchlostnými vlakmi či na domácich letoch, pri účasti na určitých podujatiach a pri sedení za stolom vo vnútri barov a reštaurácií.