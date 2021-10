Tisíce ľudí protestovali v Ríme proti fašizmu

Vedúci CGIL Maurizio Landini hovorí počas pochodu, ktorý organizovali hlavné talianske odborové zväzy na rímskom námestí sv. Jána Laterána v Ríme v sobotu 16. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Demonštranti na pochode, ktorý zorganizovali hlavné talianske odborové zväzy na rímskom námestí sv. Jána Laterána v Ríme v sobotu 16. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Rím 16. októbra (TASR) - Desaťtisíce ľudí sa v sobotu zišli v Ríme na zhromaždení zvolanom odborármi na protest proti nárastu fašizmu v krajine. Informovala o tom agentúra AFP.K akcii odborárov došlo týždeň po tom, čo pravicoví extrémisti s použitím násilia prenikli do sídla najvplyvnejšej Talianskej všeobecnej konfederácie práce (CGIL). Ich útok sa odohral počas protestu proti rozšíreniu povinnosti preukazovať sa covidpasom na všetkých pracoviskách v Taliansku.Sobotňajší pochod mal názov "Nikdy viac fašizmus" a podľa organizátorov sa tejto akcii pred Bazilikou sv. Jána v Lateráne zúčastnilo najmenej 100.000 ľudí, uviedla AP.Niektorí účastníci mávali vlajkami s nápisom "Sí Vax!" (Áno vakcíne), čo bola reakcia na útočníkov, ktorí v sídle CGIL minulý týždeň útočili palicami a kovovými tyčami.Predák CGIL Maurizio Landini vo svojom prejave prirovnal nedávny útok na sídlo CGIL k útokom novozaloženej fašistickej strany proti organizátorom odborového hnutia z roku 1921. O rok neskôr sa k moci dostal fašistický vodca Benito Mussolini, ktorý potom Taliansko priviedol do 2. svetovej vojny ako spojenca nacistického Nemecka.Landini vyhlásil, že sobotňajšia akcia má za cieľ byť "demonštráciou, ktorá bráni demokraciu pre všetkých".Líder kresťansky orientovanej Talianskej konfederácie zamestnaneckých zväzov (CISL) Luigi Sbarra vo svojom príhovore zdôraznil, že jedinou možnou reakciou na útok proti odborom vedený krajne pravicovou stranou Nová sila (Forza Nuova - FN)Sbarra súčasne vyzval talianske úrady na čo najrýchlejšie rozpustenie Novej sily.Začiatkom septembra talianska polícia v Ríme zatkla piatich aktivistov FN vrátane šéfa jej rímskej organizácie Giuliana Castellina. Stalo sa tak tiež na proteste proti covidpasom.Povinnosť mať covidpas pri vstupe na pracovisko platí od 15. októbra a bude trvať do konca tohto roka. Vyžadovať sa bude vo verejnom aj súkromnom sektore. Zamestnanci, ktorí budú chodiť do práce bez covidpasu, budú po piatich dňoch dočasne vykázaní z pracoviska bez vyplatenia mzdy.Toto nariadenie má v krajine, kde je proti covidu úplne zaočkovaných 80 percent ľudí nad 12 rokov, podnietiť ešte vyššiu zaočkovanosť. Taliansko pritom patrí medzi krajiny s najväčšou mierou zaočkovanosti v Európe.Pre ľudí, ktorí sa chcú dostať do práce, ale očkovať sa nechcú alebo nemôžu, týmto vzniká povinnosť testovať sa každých 48 hodín.Doklad o zaočkovaní bol v Taliansku nutný aj doteraz pri mnohých aktivitách, napríklad pri ceste do zahraničia alebo vysokorýchlostnými vlakmi či na domácich letoch, pri účasti na určitých podujatiach a pri sedení za stolom vo vnútri barov a reštaurácií.