Tisíce ľudí protestovali v Záhrebe proti korupcii

Záhreb 17. februára (TASR) - Tisíce ľudí sa v sobotu zišli na protivládnom opozičnom proteste v chorvátskej metropole Záhreb. Stredopravicovú vládnucu Chorvátsku demokratickú úniu (HDZ) obviňovali z korupcie a vyzývali na čo najskoršie konanie tohtoročných parlamentných volieb. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



Protest s názvom "Už je toho dosť! Poďme k voľbám!" zorganizovalo dovedna 11 centristických a ľavicových opozičných strán. Reagovali tak na nedávne vymenovanie vysokopostaveného sudcu Ivana Turudiča do funkcie nového generálneho prokurátora. Opozícia vymenovanie kritizovala pre prepojenia tohto sudcu na osoby podozrivé z korupcie. Turudič takéto obvinenia odmieta.



Jeho vymenovanie je "poslednou kvapkou... vláda už nemá žiadnu legitimitu a musí odísť," povedala predtým Sandra Benčičová, poslankyňa z opozičnej ľavicovej strany Možemo! (Môžeme!).



Demonštrácia prebiehala na Námestí svätého Marka v centre Záhrebu, kde sa nachádzajú sídla vlády a parlamentu, ako aj v priľahlých uliciach. "Rubikon bol prekročený" a "Dosť bolo korupcie a zločinu" hlásali niektoré z transparentov účastníkov.



"Dosť bolo tyranie, dosť bolo lží, dosť bolo korupcie, dosť bolo (vládnucej) strany HDZ", povedal zhromaždenému davu líder hlavnej opozičnej strany Sociálnodemokratickej strany (SDP) Pedja Grbin.



Demonštranti skandovali heslá ako "Dosť, dosť" či "AP odíďte" v narážke na iniciály konzervatívneho premiéra Andreja Plenkoviča. "Rodinkárstvo a korupcia sú rakovinou tejto krajiny, a preto mladí Chorváti odchádzajú," povedal AFP jeden z demonštrantov, päťdesiatnik, čím podľa tejto agentúry vyslovil názory mnohých protestujúcich.



Podľa agentúry AP išlo o najväčší protest proti Plenkovičovi za ostatné roky.



Riadne parlamentné voľby sa v Chorvátsku musia uskutočniť do 22. septembra, ich dátum však ešte nebol stanovený. Opozícia apeluje na to, aby sa konali v čo najskoršom termíne, pričom podala aj formálnu žiadosť o rozpustenie parlamentu.