Tisíce ľudí protestovali vo Frankfurte proti vojne v Pásme Gazy
Polícia uviedla, že na proteste sa zišlo približne 10.000 účastníkov, čo prekročilo pôvodne registrovaných 5000 ľudí.
Autor TASR
Frankfurt 30. augusta (TASR) - Tisíce ľudí sa v sobotu zhromaždili vo Frankfurte, aby protestovali proti vojne v Pásme Gazy po tom, ako súdy zrušili zákaz demonštrácie v tomto západo-nemeckom meste. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Polícia uviedla, že na proteste sa zišlo približne 10.000 účastníkov, čo prekročilo pôvodne registrovaných 5000 ľudí. Demonštranti, ktorí niesli palestínske vlajky a protestné plagáty, skandovali slogany ako „Sloboda pre Palestínu“ a „Od rieky k moru – Palestína bude slobodná“.
Pochod, sa konal pod heslom „United4Gaza – Stop the Genocide Now!“ (Zjednotení za Gazu – Zastavte genocídu teraz!, pozn. TASR). Polícia nehlásila žiadne závažné incidenty ani nepokoje.
Úrady sa predtým pokúsili demonštráciu zakázať s odôvodnením, že ide o „potenciálne antisemitské zhromaždenie“. Mesto uviedlo, že má obavy z eskalácie napätia medzi pro-palestínskymi a pro-izraelskými aktivistami. Organizátor však zákaz napadol a vo štvrtok vyhral spor na súde vo Frankfurte. Správny súd rozhodol, že zákaz je na základe aktuálneho posúdenia rizika políciou neopodstatnený, keďže úplný zákaz vyžaduje bezprostredné ohrozenie verejnej bezpečnosti.
