Tisíce ľudí protestujú v Berlíne na znak solidarity s iránskym ľudom
Podľa berlínskej polície sa pod Brandenburskou bránou do 14.00 h zišlo približne 8000 ľudí.
Autor TASR
Berlín 7. februára (TASR) - Tisíce ľudí sa v sobotu na výročie islamskej revolúcie z roku 1979 stretli v centre Berlína na demonštrácii proti iránskemu režimu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Podľa berlínskej polície sa pod Brandenburskou bránou do 14.00 h zišlo približne 8000 ľudí. Demonštrácia sa uskutočnila v nadväznosti na celoštátne protesty v Iráne, ktoré sa začali koncom decembra z dôvodu rastúcich cien a pádu iránskej meny rial.
Podľa ľudskoprávnych organizácií pri nich zahynuli tisíce, možno až desaťtisíce osôb. Americký prezident Donald Trump preto opakovane pohrozil iránskemu režimu vojenskou intervenciou. Washington a Teherán medzičasom začali spoločné rokovania.
Zástupca exilovej opozičnej skupiny Národná rada iránskeho odporu (NCRI) podľa agentúry Reuters vyhlásil, že na demonštrácii sa malo zúčastniť až 100.000 ľudí, ale tisíce nemohli pricestovať kvôli letom zrušeným pre zlé počasie. Z rovnakého dôvodu sa na proteste zúčastnil len online aj bývalý minister zahraničia USA Mike Pompeo.
Podujatie podľa organizátorov podporilo 344 organizácií a politických osobností z viacerých európskych krajín vrátane rôznych odborových zväzov či zástupcov občianskej spoločnosti.
„Posolstvo iránskeho ľudu a jeho odporu bolo a zostáva toto: žiadne ústupky, žiadna vojna alebo zahraničná intervencia, zmena režimu a suverenita republiky ľudu jedine ľudom a jeho organizovaným odbojom,“ vyhlásila na demonštrácii šéfka NCRI Marjam Radžavíová.
