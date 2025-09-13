< sekcia Zahraničie
Tisíce ľudí sa v Aucklande zúčastnili na propalestínskom pochode
Na tzv. Pochod za ľudstvo v centre Aucklandu podľa iniciatívy Aotearoa pre Palestínu prišlo približne 50.000 ľudí.
Autor TASR
Wellington 13. septembra (TASR) - Tisíce ľudí sa v sobotu zúčastnili na pochode na podporu Palestínčanov v Aucklande, najväčšom meste na Novom Zélande. Organizátori tvrdia, že išlo o najväčšiu demonštráciu svojho druhu v krajine od začiatku vojny v Pásme Gazy. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Na tzv. Pochod za ľudstvo v centre Aucklandu podľa iniciatívy Aotearoa pre Palestínu prišlo približne 50.000 ľudí. Novozélandská polícia odhadla ich účasť na zhruba 20.000.
Mnohí z účastníkov sobotňajšej demonštrácie podľa verejnoprávnej stanice RNZ niesli palestínske vlajky a transparenty s nápismi ako „Nenormalizujte genocídu“ a „Naberte odvahu a postavte sa za Palestínu“. Organizátori požadujú, aby novozélandská vláda okamžite zaviedla diplomatické a ekonomické sankcie na Izrael.
Premiér Christopher Luxon v auguste označil nedávne izraelské konanie v Pásme Gazy za „absolútne desivé“ a vyhlásil, že Nový Zéland zvažuje uznanie Palestínskeho štátu. K tomu sa v posledných mesiacoch zaviazali viaceré štáty, napríklad Francúzsko, Kanada a Austrália.
Na augustovom pochode sa demonštrantom v Aucklande podarilo uzavrieť hlavný most Harbour Bridge. Podobný plán mali aj túto sobotu, kvôli predpovedanému silnému vetru však od neho museli napokon upustiť. Polícia uviedla, že počas demonštrácie nikoho nezadržala a cesty pozdĺž trasy, ktorou účastníci prechádzali, sú opäť otvorené.
Hovorkyňa skupiny Aotearoa pre Palestínu Arama Rataová povedala, že išlo o najväčší propalestínsky pochod v Novom Zélande od vypuknutia konfliktu v Pásme Gazy, ktorý vyvolal útok palestínskeho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023. Militanti vtedy zabili približne 1200 ľudí a ďalších 251 osôb uniesli do enklávy ako rukojemníkov.
Izraelská armáda v reakcii na útok Hamasu spustila rozsiahle bombardovanie a neskôr aj pozemnú operáciu. Ofenzíva spustošila Pásmo Gazy, vyhnala z domovov najmenej 1,9 milióna miestnych obyvateľov a pripravila o život viac než 64.000 osôb. Údaje o počte obetí, ktoré poskytujú gazské úrady, považuje OSN za spoľahlivé. Humanitárne organizácie navyše upozorňujú na nedostatok potravín, ktorý vedie k rozsiahlemu hladovaniu Palestínčanov.
Na tzv. Pochod za ľudstvo v centre Aucklandu podľa iniciatívy Aotearoa pre Palestínu prišlo približne 50.000 ľudí. Novozélandská polícia odhadla ich účasť na zhruba 20.000.
Mnohí z účastníkov sobotňajšej demonštrácie podľa verejnoprávnej stanice RNZ niesli palestínske vlajky a transparenty s nápismi ako „Nenormalizujte genocídu“ a „Naberte odvahu a postavte sa za Palestínu“. Organizátori požadujú, aby novozélandská vláda okamžite zaviedla diplomatické a ekonomické sankcie na Izrael.
Premiér Christopher Luxon v auguste označil nedávne izraelské konanie v Pásme Gazy za „absolútne desivé“ a vyhlásil, že Nový Zéland zvažuje uznanie Palestínskeho štátu. K tomu sa v posledných mesiacoch zaviazali viaceré štáty, napríklad Francúzsko, Kanada a Austrália.
Na augustovom pochode sa demonštrantom v Aucklande podarilo uzavrieť hlavný most Harbour Bridge. Podobný plán mali aj túto sobotu, kvôli predpovedanému silnému vetru však od neho museli napokon upustiť. Polícia uviedla, že počas demonštrácie nikoho nezadržala a cesty pozdĺž trasy, ktorou účastníci prechádzali, sú opäť otvorené.
Hovorkyňa skupiny Aotearoa pre Palestínu Arama Rataová povedala, že išlo o najväčší propalestínsky pochod v Novom Zélande od vypuknutia konfliktu v Pásme Gazy, ktorý vyvolal útok palestínskeho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023. Militanti vtedy zabili približne 1200 ľudí a ďalších 251 osôb uniesli do enklávy ako rukojemníkov.
Izraelská armáda v reakcii na útok Hamasu spustila rozsiahle bombardovanie a neskôr aj pozemnú operáciu. Ofenzíva spustošila Pásmo Gazy, vyhnala z domovov najmenej 1,9 milióna miestnych obyvateľov a pripravila o život viac než 64.000 osôb. Údaje o počte obetí, ktoré poskytujú gazské úrady, považuje OSN za spoľahlivé. Humanitárne organizácie navyše upozorňujú na nedostatok potravín, ktorý vedie k rozsiahlemu hladovaniu Palestínčanov.