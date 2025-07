Tisíce ľudí sa vydali na pochod na pamiatku genocídy v Srebrenici

Sarajevo 8. júla (TASR) - Takmer 7000 ľudí sa v utorok vydalo na niekoľkodňový pochod, ktorým si chcú pripomenúť 30. výročie genocídy v bosnianskej Srebrenici z júla 1995 a viac ako 8000 jej obetí z radov tamojších moslimských mužov a chlapcov, informovala agentúra AFP, na ktorú sa odvoláva TASR.



Výročný pochod do Srebrenice má 100 kilometrov a začal sa v utorok vo východobosnianskej dedine Nezuk, kam pred 30 rokomi prišli prví preživší po úteku pred masakrom sprevádzajúcim útok bosnianskosrbských jednotiek pod velením generála Ratka Mladiča na mesto Srebrenica, vyhlásené predtým za ochrannú zónu OSN.



Vo štvrtok pochodujúci dorazia do Pamätného centra Srebrenice v Potočari, kde je pochovaná väčšina obetí, a v piatok sa zúčastnia na spomienkových obradoch. V tento deň budú pochované ostatky siedmich identifikovaných obetí. AFP doplnila, že identifikovaných a riadne pochovaných bolo doteraz približne 7000 obetí masakry, ale približne 1000 ďalších je stále nezvestných.



Väčšina obetí bola prenasledovaná a popravená, keď sa pokúšali utiecť zo Srebrenice cez lesy. Ich telá nahádzali do narýchlo vykopaných masových hrobov a neskôr exhumovali bagrami a pochovali na iných pohrebiskách, aby skryli dôkazy o zločine.



Na tohtoročnom pochode sa zúčastňuje aj 65-ročný Amir Kulaglič, ktorý bol v čase srebrenickej masakry príslušníkom prevažne moslimskej bosnianskej armády. V rozhovore pre AFP uviedol, že pochod do bezpečia mu pred 30 rokmi trval sedem dní a osem nocí.



Napriek opakovaným prepadom, bombardovaniu a útokom chemickým plynom zo strany bosnianskosrbských síl bol Kulaglič medzi prvými, ktorí dorazili do Nezuku - viedol totiž kolónu ľudí na úteku, ktorá sa spočiatku tiahla takmer 11 kilometrov. Jeho otec a niekoľko ďalších príbuzných túto cestu neprežili.



Iná účastníčka pochodu, 37-ročná Elvisa Mašičová, v rozhovore pre AFP objasnila, že na pochod prišla, aby pochopila, čo si jej otec a ďalší rodinní príslušníci vytrpeli. Doplnila, že osud jej otca nie je známy. Rodina našla ostatky – „jednu alebo dve kosti“ – väčšiny členov rodiny, ktoré boli následne pochované.



Vojna v Bosne, ktorá sa odohrala v rokoch 1992 – 1995 medzi chorvátskou, moslimskou a srbskou komunitou, si vyžiadala približne 100.000 ľudských životov. Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) uznal Ratka Mladiča (83) a bývalého vodcu bosnianskych Srbov Radovana Karadžiča (80) za vinných z vojnových zločinov a genocídy a odsúdil ich na doživotie.



Mladič a Karadžič sú stále vo väzení, ale srbskí lídri v Bosne i susednom Srbsku rozsah tragédie v Srebrenici podľa AFP často bagatelizujú alebo dokonca popierajú - napriek nezvratným dôkazom o tom, čo a ako sa stalo. Kulaglič napriek tomu dúfa, že nová generácia Srbov uzná, že jej predkovia spáchali tento zločin, a bude žiadať o odpustenie. „Odpustíme a pokúsime sa vybudovať novú Srebrenicu, mesto mieru, tolerancie a vzájomnej úcty,“ dodal Kulaglič.



Pochod mieru sa koná od roku 2005 a každý rok sa počet jeho účastníkov zvyšuje. Účelom tejto akcie je zachovať pamiatku obetí genocídy v Srebrenici.