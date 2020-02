Tisíce ľudí sa zhromaždili pri príležitosti výročia vraždy B. Nemcova

Moskva 29. februára (TASR) - Tisíce ľudí sa v sobotu zhromaždili v centre Moskvy pri príležitosti piateho výročia zavraždenia opozičného politika Borisa Nemcova, informovala agentúra AFP. Účastníci takisto žiadali, aby prezident Vladimir Putin nezostal pri moci na neurčito.



Sobotňajšie zhromaždenie bolo podľa AFP prvý väčší protest ruskej opozície, odkedy prezident oznámil plány na zmenu ruskej ústavy.



Medzi organizátormi bol aj Alexej Navaľnyj, ktorý je v súčasnosti najvýraznejším predstaviteľom opozície. Zhromaždením chceli podľa AFP organizátori Putinovi odkázať, že by sa žiadnymi prostriedkami nemal usilovať udržať sa pri moci aj po tom, ako sa v roku 2024 skončí jeho súčasné funkčné obdobie.



Moskovské úrady zhromaždenie povolili, zaviedli však bezpečnostné opatrenia vrátane detektorov kovov a zvýšenej prítomnosti polície.



Celonárodné hlasovanie o zmenách v ústave sa v Rusku uskutoční 22. apríla. Keď Putin v januári tieto zmeny navrhol, všeobecne to bolo vnímané ako súčasť jeho úsilia o to, aby zostal v úrade aj po skončení svojho súčasného obdobia v roku 2024.



Návrh Kremľa však neobsahuje návod, ako by Putin mohol dosiahnuť tento cieľ, a zostáva nejasné, o čo mu ide.



Boris Nemcov sa stal obeťou vraždy v noci z 27. na 28. februára 2015 v centre Moskvy, neďaleko kremeľských hradieb a Červeného námestia. Jeho prívrženci sú presvedčení, že vražda súvisí s Nemcovovou politickou činnosťou, kritikou ruského prezidenta Vladimira Putina či zasahovania Ruska do vývoja udalostí na Ukrajine.