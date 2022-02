Tisíce ľudí sa zišli v centre Kyjeva, aby ukázali, že sú zjednotení

Kyjev 12. februára (TASR) - Niekoľko tisíc občanov Ukrajiny sa zišlo v sobotu v Kyjeve, aby ukázali svoju jednotu v čase, keď narastajú obavy z hroziacej ruskej invázie. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Občania Ukrajiny pochodovali v centre Kyjeva, pričom mnohí niesli ukrajinskú vlajku a skandovali slová "Sláva Ukrajine". Mnohí mali pri sebe aj plagáty, na ktorých stálo napríklad "Ukrajinci odolajú" alebo "Útočníci musia zomrieť".



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uviedol, že ruský útok môže prísť kedykoľvek. Zároveň však kritizoval nadmerné množstvo informácií o veľkej hroziacej vojne, ktoré sa v súčasnosti často objavujú.



"Najlepším priateľom nášho nepriateľa je panika v našej krajine a všetky tieto informácie len vyvolávajú paniku a nepomáhajú nám... Zatiaľ na Ukrajine nie vojna v plnom rozsahu," uviedol Zelenskyj.



Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov a náčelník generálneho štábu ukrajinskej armády Valerij Zalužnyj vo svojich vyhláseniach v sobotu uviedli, že ukrajinská armáda je pripravená odolať nepriateľovi, ktorému nedovolí obsadiť Kyjev, Odesu, Charkov, ani žiadne iné ukrajinské mesto.



"Posilnili sme obranu Kyjeva. Prešli sme si vojnou aj náležitou prípravou, preto sme pripravení privítať nepriateľov nie s kvetmi, ale so Stingermi, Javelinmi a s NLAW. Vitajte v pekle," uviedol Zalužnyj, pričom odkazoval na zbrane, ktoré Kyjevu poskytli niektoré západné krajiny.



Ukrajinská spravodajská služba i armáda uvádzajú, že majú situáciu na hraniciach pod kontrolou a že Kyjev koordinuje svoje kroky so svojimi spojencami, uvádza Reuters.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken i poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan varovali, že ruská invázia na Ukrajinu môže začať kedykoľvek, a to aj pred koncom zimných olympijskych hier, ktoré sa v súčasnosti konajú v Pekingu a končia 20. februára.