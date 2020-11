Tisíce ľudí sa zúčastnili na pohrebe aktivistu Ramana Bandarenku

Minsk 20. novembra (TASR) - Takmer 5000 ľudí sa v piatok v bieloruskej metropole Minsk zúčastnilo na pohrebe opozičného aktivistu Ramana Bandarenku, ktorý zahynul minulý týždeň po útoku neznámych maskovaných mužov. Informovala o tom agentúra AFP.



Smútiaci ľudia priniesli do kostola na okraji Minsku červené a biele kvety symbolizujúce farby opozície.



"Nie je v našich silách priviesť Ramana späť, avšak môžeme sa pokúsiť zabezpečiť, aby sa takéto zločiny už nikdy neopakovali," napísala na sociálnej sieti Telegram líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská, ktorá momentálne žije v exile v Litve.



Účastníci pohrebu tlieskali a skandovali "Rama, si hrdina", používajúc zdrobneninu mena Raman. Zároveň ľudia skandovali aj "Idem von". Ide o posledné slová, ktoré v stredu 11. novembra do domového četu napísal Bandarenka.



Krátko na to ho na dvore bytového domu brutálne zbili a potom odviezli neznámi maskovaní muži. Aktivistu po prevoze do nemocnice operovali, vo štvrtok 12. novembra však ťažkým zraneniam podľahol.



Bieloruská polícia potvrdila, že Bandarenku priviezli do nemocnice v kritickom stave, odmietajú však zodpovednosť za jeho smrť a tvrdia, že zranenia nadobudol pri pouličnej bitke, píše AP. Podľa vyšetrovateľov vykazoval Bandarenka v čase zadržania "príznaky intoxikácie".



Bandarenkove lekárske záznamy, zverejnené nezávislým spravodajským portálom Tut.by, však naznačujú, že pod vplyvom alkoholu nebol. Tamojšia prokuratúra vo štvrtok vzniesla obvinenia voči lekárovi zo "vyzradenia lekárskeho tajomstva" a "poskytovania falošných informácii".



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v piatok uviedol, že budúci týždeň zverejní informácie v súvislosti s Bandarenkovou smrťou. "Buďte trpezlivý, budúci týždeň vám všetko povieme. Verte mi, bude to veľmi zaujímavé," povedal Lukašenko, ktorého citovala agentúra Belta.de



Bielorusko zažíva protesty proti režimu Alexandra Lukašenka a brutalite polície už 100 dní. Polícia zadržala už tisíce ľudí, ktorí hlásia, že vo väzbe zažili mučenie a zneužívanie. Tieto správy vyvolali ostrú kritiku medzinárodného spoločenstva a zavedenie sankcii voči Bielorusku.