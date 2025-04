Tisíce ľudí satirickým spôsobom protestovali proti zákazu Pridu

Budapešť 12. apríla (TASR) - Tisíce ľudí demonštrovali v sobotu v Budapešti v nevýraznom prevažne sivom oblečení a so satirickým transparentmi odsudzujúcimi rozmanitosť, čím sa vysmievali krokom pravicového premiéra Viktora Orbána zameraným proti sexuálnym menšinám vrátane nedávno schváleného zákazu konania pochodu Pride. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Sobotné zhromaždenie zvolala mimoparlamentná Maďarská strana dvojchvostého psa (MKKP). Predchádzalo mu viacero protestov, ktoré vyvolalo marcové schválenie zákona o zhromažďovaní spojené so zákazom podujatia Pride, čiže pochodu hrdosti sexuálnych menšín.



Demonštranti v sobotu v Budapešti niesli transparenty s heslami ako „byť uniformovaný je cool“ alebo „smrť farbám“ či „jednotvárnosť je trendová“. Podľa spravodajcov agentúry AFP sa na podujatí zúčastnilo vyše 10.000 ľudí. Mnohí prišli v sivom oblečení i so sivými vlajkami a vyzývali na tzv. gray pride.



Strana MKKP ironicky podotkla, že zhromaždenie zvolala na podporu Orbánovoho úsilia o potlačenie rôznorodosti, ktoré má prednosť pred všetkými ostatnými problémami Maďarska vrátane vysokej inflácie, nedostatku cenovo dostupných bytov či zlého stavu verejných služieb. „Každý problém na svete pramení z rozmanitosti a individualizmu,“ uviedla v ironickom vyhlásení, píše Reuters.



Poslanci maďarského vládneho bloku Fidesz-KDNP predložili 17. marca do parlamentu návrh novely zmieneného zákona o zhromažďovaní, ktorým chceli zakázať akékoľvek zhromaždenia propagujúce homosexualitu. Návrh schválil parlament na druhý deň v zrýchlenom konaní. Pred budovou parlamentu zvolala bezprostredne na to protestnú demonštráciu strana Momentum, zúčastnilo sa na nej niekoľko stoviek ľudí. Odvtedy sa v Maďarsku konalo viacero obdobných protestov.



Zákon je zatiaľ posledným zo série opatrení, ktorými sa vláda maďarského premiéra Viktora Orbána snaží podľa kritikov obmedzovať práva LGBTQ komunity v Maďarsku, uviedla AFP. Legislatívu krátko po jej prijatí kritizovala aj Organizácia Spojených národov, podľa ktorej vyjadrenia vedie „svojvoľnému a diskriminačnému obmedzovaniu práv LGBTIQ+ osôb“ v krajine.



Organizátori budapeštianskeho pochodu Pride avizovali, že 30. ročník tohto podujatia plánujú aj napriek zákazu usporiadať 28. júna.