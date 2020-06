Tisíce ľudí v Hongkongu si pripomenuli výročie masakru z roku 1989

Účastníci držia sviečky a ruky hore počas spomienkového zhromaždenia na pamiatku obetí pri príležitosti 31. výročia krvavého potlačenia protestov na námestí Nebeského pokoja (Tchien-an-men) v Pekingu v roku 1989, v parku Victoria Park na Causeway Bay v Hongkongu 4. júna 2020. Foto: TASR/AP

Hongkonský aktivista Joshua Wong (uprostred) drží sviečku s ďalšími účastníkmi počas spomienkového zhromaždenia na pamiatku obetí pri príležitosti 31. výročia krvavého potlačenia protestov na námestí Nebeského pokoja (Tchien-an-men) v Pekingu v roku 1989, v parku Victoria Park na Causeway Bay v Hongkongu 4. júna 2020. Foto: TASR/AP

Hongkong 4. júna (TASR) - Tisíce ľudí si vo štvrtok v Hongkongu pripomenuli 31. výročie zákroku čínskych bezpečnostných zložiek proti prodemokratickým demonštrantom na pekinskom Námestí nebeského pokoja (Tchien-an-men), informovali agentúry AP a AFP. Tichý protest sa uskutočnil aj napriek policajnému zákazu.Demonštranti so sviečkami sa zišli vo Viktóriinom parku, kde sa podobná akcia koná každý rok od roku 1989, a krátko po 20.00 h miestneho času držali minútu ticha. Polícia ľudí vyzývala, aby sa na nepovolenom zhromaždení nezúčastňovali. Výraznejšie však nezasiahla.Spomienkové akcie v súvislosti s masakrou sú na území pevninskej Číny zakázané. V Hongkongu však boli povolené. Úrady v tento rok po prvý raz každoročný tichý protest zakázali. Polícia ako dôvod uviedla opatrenia v súvislosti s koronavírusovou pandémiou a Viktóriin park zabarikádovala, aby ľuďom zabránila zhromaždiť sa tam.Peking zaujal voči Hongkongu prísnejší postoj po vlne protivládnych protestov, ktoré sa začali v júni 2019. Demonštranti zo začiatku žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestných činov vydávať do pevninskej Číny.Neskôr boli protesty zamerané najmä voči zasahovaniu Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na zásadeDemonštrácie za dodržiavanie základných ľudských sa konali na Tchien-an-mene od 15. apríla do 4. júna 1989. Ich potlačenie armádou si podľa odhadov vyžiadalo 1000-10.000 obetí na životoch. Čína oficiálne priznáva len zhruba tri stovky obetí.Pekinské Námestie nebeského pokoja bolo vo štvrtok prázdne a v okolí hliadkovala polícia a obrnené vozidlá.