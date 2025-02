Tisíce ľudí si pripomenuli Deň štátnosti na demonštrácii v Kragujevci

Kragujevac 15. februára (TASR) - Tisíce Srbov zablokovali v sobotu centrum mesta Kragujevac v rámci najnovšieho študentmi vedeného protestu v súvislosti so zrútením betónového prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade z 1. novembra minulého roka. TASR informuje podľa agentúry AFP a portálu B92.



Tisícky demonštrantov, ktorí si v sobotu zároveň pripomínali Deň štátnosti v Srbsku, zablokovali hlavný bulvár v Kragujevci. Davy ľudí sa od rána zhromažďovali v centre mesta a vyzývali na to, aby úradujúca vláda za incident v Novom Sade prevzala väčšiu zodpovednosť, ale aj na uskutočnenie reforiem v krajine.



Protestujúci, ktorí zaplnili ulice, mávali vlajkami, na ktorými bol vyobrazený krvavý odtlačok dlane, čo predstavuje logo celoštátnych masových protestov. V dôsledku rozsiahlych demonštrácií, ktoré od novembra naberajú na intenzite a do ich čela sa postavili študenti univerzít po celej krajine, odstúpilo v Srbsku už niekoľko vysokopostavených funkcionárov vrátane premiéra Miloša Vučeviča.



Blokáda Kragujevca je v poradí treťou celodennou mestskou demonštráciou po tom, čo sa podobné akcie konali v samotnom Novom Sade i hlavnom meste Belehrad, pripomína AFP.



Pri zrútení betónového prístrešku na novosadskej železničnej stanici prišlo o život dovedna 15 ľudí. K incidentu došlo po rozsiahlej renovácii budovy. Obete na životoch následne vyvolali vlnu hnevu v súvislosti s podozreniami z korupcie a výzvami na prevzatie zodpovednosti.



O 10.52 h SEČ, v čase, keď k tragédii došlo, si demonštranti uctili obete 15 minútami ticha, píše B92.



Sobotňajšia akcia sa konala pri príležitosti výročia vypuknutia srbského povstania proti tureckej nadvláde v roku 1804, ktorého výsledkom bolo vytvorenie srbského štátu v rámci Osmanskej ríše. Pätnásty február je v Srbsku štátnym sviatkom.



Oficiálne štátom organizované oslavy Dňa štátnosti sa konali v meste Sremska Mitrovica. Aj tam sa však miestni obyvatelia v týchto dňoch schádzali na podporu študentov s heslom: "Nech idete, kam chcete, nikde nie ste vítaní".



Podľa mediálnych informácií sa počet demonštrantov v Kragujevci pohyboval okolo 27.000, čo je štyrikrát menej než na proteste na belehradskom námestí Slavija, píše B92. V Sremskej Mitrovici, kde s prejavom vystúpil aj prezident Aleksandar Vučič, sa naopak podľa portálu zišlo vyše 120.000 ľudí, pričom v dave bolo vidieť srbské štátne vlajky a slogany podporujúce Vučiča.