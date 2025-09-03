< sekcia Zahraničie
Tisíce ľudí v Istanbule protestovali proti represiám voči opozícii
Autor TASR
Istanbul 3. septembra (TASR) - Tisíce ľudí v stredu večer protestovali v Istanbule po tom, ako súd v utorok odvolal vedenie hlavnej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) v meste pre obvinenia z korupcie. Opozičná strana CHP označila tento krok za „justičný prevrat“ a prisľúbila, že sa bude brániť súdnou cestou, informovala agentúra AFP.
CHP, ktorá v komunálnych voľbách v roku 2024 dosiahla výrazné víťazstvo nad vládnucou Stranou spravodlivosti a rozvoja (AKP) prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a jej popularita ďalej stúpa, čelí v posledných mesiacoch sérii vyšetrovaní a zatýkaní. Najvýraznejším prípadom bolo uväznenie istanbulského primátora Ekrema Imamogla, ktorý je považovaný za jediného reálneho vyzývateľa Erdogana vo voľbách.
Súd svojím rozhodnutím z utorka anuloval výsledok kongresu CHP v Istanbule z októbra 2023, odvolal regionálneho predsedu CHP Özgüra Čelika a 195 ďalších členov a nahradil ich päťčlenným vedením. CHP sa voči verdiktu odvolala.
Ak súd opäť rozhodne proti strane, mohol by z funkcie odísť aj jej predseda Özgür Özel a viacerým politikom vrátane Imamogla hrozia až tri roky väzenia za údajné manipulácie na vnútrostraníckom kongrese.
Podľa politológa Berka Esena v prípade istanbulskej organizácie CHP šlo o „generálku“ na väčší súdny proces proti celému vedeniu CHP s cieľom oslabiť stranu ako reálnu opozičnú silu. „Tento krok znamená posun k úplnej autokracii a naznačuje koniec viacstraníckeho systému v krajine, ako ho poznáme,“ uviedol.
Od októbra 2024 boli v rámci vyšetrovaní z údajnej korupcie zadržané už stovky funkcionárov CHP vrátane 17 starostov a primátorov. Kritici považujú tieto prípady za politicky motivované snahy oslabiť opozíciu, ktorá má po protestoch proti odvolaniu Imamogla čoraz väčšiu podporu.
