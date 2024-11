Tisíce ľudí v Izraeli opäť demonštrovali za prepustenie rukojemníkov

Tel Aviv 24. novembra (TASR) - Tisíce ľudí v Izraeli v sobotu večer opäť demonštrovali za prepustenie rukojemníkov, ktorých zajalo palestínske militantné hnutie Hamas, informuje TASR podľa agentúry DPA.



"Naši milovaní rukojemníci, ak nás počujete, všetci vás tu milujú. Zostaňte silní. Prežite," uviedla Rachel Golbergová. Jej syna Hersha Goldberga-Polina uniesol Hamas 7. októbra 2023 z hudobného festivalu v južnom Izraeli a previezol ho do Pásma Gazy, kde ho militanti približne pred tromi mesiacmi zavraždili.



Na inom zhromaždení v Tel Avive ľudia zase protestovali proti izraelskej vláde. Obviňovali ju, že bezdôvodne predlžuje vojnu v Pásme Gazy a ohrozuje životy zvyšných rukojemníkov.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa pri svojom politickom prežití spolieha na krajne pravicových a ultrapravicových koaličných partnerov, ktorí sú proti dohode s Hamasom, objasnila DPA.



Aj v Jeruzaleme podľa agentúry demonštrovali stovky ľudí za prijatie dohody s militantným hnutím, ktorá by počítala s prepustením rukojemníkov zajatých Hamasom.



Hamas pri bezprecedentnom teroristickom útoku na Izrael 7. októbra 2023 zabil asi 1200 ľudí a 251 ďalších uniesol do Pásma Gazy. Niekoľko rukojemníkov prepustili počas týždňového prímeria vlani v novembri alebo ich oslobodila izraelská armáda pri bojových operáciách v Pásme Gazy.



Odhaduje sa, že asi 97 z týchto rukojemníkov sa ešte stále nachádza v palestínskej enkláve. Izraelská armáda sa však domnieva, že 34 z nich už nežije.