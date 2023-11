Tisíce ľudí v Jeruzaleme žiadali prepustenie rukojemníkov z Pásma Gazy

Jeruzalem 18. novembra (TASR) - Tisíce ľudí vrátane rodín rukojemníkov zadržiavaných palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy pochodovali v sobotu ulicami Jeruzalema, pričom vyzvali izraelskú vládu, aby urobila viac pre prepustenie týchto osôb zo zajatia. TASR správu prevzala z agentúr AP a DPA



Príbuzní a priatelia približne 240 rukojemníkov zadržiavaných Hamasom sa v utorok vydali z Tel Avivu na takmer 70-kilometrový protestný pochod do Jeruzalema, aby takýmto spôsobom lobovali za oslobodenie svojich blízkych. Do Jeruzalema dorazili v sobotu.



Účastníci pochodu niesli izraelské vlajky a fotografie osôb, ktorých uniesli militanti Hamasu. Pri oficiálnom sídle izraelského premiéra Benjamina Netanjahua sa k nim pripojili davy ľudí, ktorí niesli žlté balóny s nápisom "Priveďte ich domov".



Podľa izraelských úradov zabili militanti z Hamasu a ďalších skupín po vpáde do Izraela zo 7. októbra približne 1200 ľudí, pričom ďalších zhruba 240 osôb zajali ako rukojemníkov a odvliekli do Pásma Gazy. Štyria z rukojemníkov boli neskôr prepustení a jeden ďalší bol oslobodený počas vojenskej operácie, približuje agentúra DPA. Dosiaľ však nie je jasné, koľko zvyšných rukojemníkov je ešte nažive.