Tisíce ľudí v Malmö protestovali proti účasti Izraela v Eurovízii

Demonštranti nesú obrovskú palestínsku zástavu počas protestu na vyjadrenie solidarity s Palestínčanmi v Gaze pred druhým semifinále 68. ročníka Pesničkovej súťaže Eurovízie vo švédskom Malmö 9. mája 2024. Foto: TASR/AP

Malmö 9. mája (TASR) - Tisíce ľudí vrátane klimatickej aktivistky Grety Thunbergovej vo štvrtok v uliciach švédskeho Malmö protestovali proti účasti Izraela v semifinále Eurovízie. TASR informuje podľa agentúry AFP.V Malmö sa zišlo viac než 5000 ľudí. Niesli transparenty s heslami za oslobodenie Palestíny, napríklad. Organizátor súťaže Európska vysielacia únia (EBU) v roku 2022 vylúčila Rusko po invázii na Ukrajinu. Niektorí z demonštrantov pre AFP uviedli, že rovnako mala postupovať aj voči Izraelu.Vo štvrtkovom druhom semifinále pesničkovej súťaže sa predstaví aj izraelská speváčka Eden Golanová s piesňou Hurricane (Hurikán). Musela ju čiastočne prerobiť a dostala nový názov, pretože organizátori pôvodnú verziu označili za príliš politickú. Viacero iniciatív žiadalo úplné vylúčenie Izraela zo súčasného 68. ročníka súťaže.Z utorkového semifinále postúpili Ukrajina a Chorvátsko. O ďalších dvoch postupujúcich do sobotňajšieho finále sa rozhodne vo štvrtok.Istý postup do finále má Švédsko ako úradujúci víťaz a "veľká päťka" - kam patria hlavní prispievatelia do EBU Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Španielsko. Priebeh súťaže však poznačila vojna v Pásme Gazy medzi Izraelom a hnutím Hamas.Organizátori sa ospravedlnili za porušenie zákazu používať politické symboly. Švédsky spevák Eric Saade mal v prvom semifinálovom kole súťaže okolo ruky obtočenú čiernobielu palestínsku šatku - kúfiju. Reprezentuje Švédsko, ale po otcovi má palestínsky pôvod. Šatka je známa aj ako "arafatka" podľa niekdajšieho palestínskeho vodcu Jásira Arafata.