Tisíce ľudí v Maroku vyzývali na prerušenie vzťahov s Izraelom

Rabat 11. februára (TASR) - Tisíce Maročanov v nedeľu vyšli do ulíc hlavného mesta Rabat, kde vyzývali na prerušenie diplomatických vzťahov s Izraelom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Maroko vrátane ďalších arabských štátov nadviazalo bilaterálne vzťahy s Izraelom koncom roka 2020 na základe takzvaných Abrahámových dohôd, ktoré sprostredkovali Spojené štáty. Rabat v rámci dohody získal od Washingtonu uznanie nároku na zvrchovanosť nad sporným územím Západnej Sahary.



Od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorú rozpútal útok militantného hnutia Hamas na Izrael z vlaňajšieho októbra, sa v Maroku konalo niekoľko rozsiahlych demonštrácií vyzývajúcich na zrušenie dohody o normalizácií vzťahov s Izraelom.



V nedeľu sa na proteste pred parlamentom v centre Rabatu podľa odhadov novinárov AFP zhromaždilo viac ako 10.000 ľudí. Niektorí z nich niesli veľkú palestínsku vlajku a ďalší držali transparenty s nápismi "Normalizácia je zrada" a "Zastavte masakru".



"Vidíme 24 hodín denne bombardovanie, zabíjanie detí, takmer 30.000 mŕtvych a nič to nezastaví. Genocída pokračuje," uviedol 25-ročný študent medicíny, ktorý sa pripojil k protestu.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po bezprecedentnom útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom militanti zabili vyše 1100 ľudí, zväčša civilistov. Palestínske komandá tiež uniesli asi 250 rukojemníkov, z ktorých 132 naďalej zadržiavajú v Pásme Gazy. Izrael predpokladá, že 29 rukojemníkov už zahynulo.



Izrael v reakcii na útok prisľúbil, že Hamas zlikviduje, a jeho odvetné vzdušné útoky a pozemná ofenzíva si v Pásme Gazy podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyžiadali už vyše 28.000 obetí.



Maroko oficiálne odsúdilo izraelské ťaženie v palestínskej enkláve s tým, že ide o "hrubé porušovanie ustanovení medzinárodného práva" zo strany Izraela vo vojne proti Hamasu. Rabat však nezaznačil žiadne kroky, ktoré by mohli viesť k zrušeniu normalizácie vzťahov s Izraelom.