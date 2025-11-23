< sekcia Zahraničie
Tisíce ľudí v Marseille odsúdili násilie spojené s drogami
AFP konštatuje, že Marseille zápasí s drogovou kriminalitou, ktorá si od začiatku tohto roka vyžiadala viac ako tucet obetí.
Autor TASR
Paríž 23. novembra (TASR) - Tisíce ľudí sa v sobotu zhromaždili v juhofrancúzskom meste Marseille po tom, čo protidrogový aktivista Amine Kessaci vyzval na protesty proti eskalujúcemu drogovému násiliu a na počesť svojho brata Mehdiho, ktorého minulý týždeň zavraždili. Orgány sa domnievajú, že jeho zabitie je spojené s protidrogovou činnosťou aktivistu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.
Televízia BFMTV s odvolaním na miestne orgány informovala, že v Marseiile sa na demonštrácii zúčastnilo viac ako 6000 ľudí vrátane politikov. Demonštranti kričali „Spravodlivosť pre Mehdiho“ a minútou ticha si uctili pamiatku tohto 20-ročného mladíka, ktorého 13. novembra zastrelili ozbrojenci v jeho aute. Vyšetrovanie jeho smrti naďalej prebieha a orgány považujú jeho vraždu za „varovný zločin“ spojený s protidrogovou aktivitou jeho brata, ktorý sa spoločne s mamou pripojili k demonštrácii.
Amine v nahrávke, ktorú pustili na proteste, povedal, že Mehdi bol nevinný a chcel sa pripojiť k policajným silám. Vinný bol podľa jeho slov len tým, že bol jeho bratom. „Celé roky bijeme na poplach, otvorene sa vyjadrujeme, pretože vieme, že mlčanie zabíja. Každý ústup inštitúcií uľahčil rozvoj obchodovania s drogami,“ vyhlásil.
Kessaci je v súčasnosti pod policajnou ochranou. Je zakladateľom organizácie Conscience, ktorá podporuje rodiny zasiahnuté drogovou kriminalitou. Tú založil po tom, čo v roku 2020 našli v zhorenom aute telo jeho polovičného brata Brahima, pričom jeho vražda súvisela s drogami.
Francúzsky minister vnútra Laurent Nuňez označil Mehdiho zabitie ako čin zastrašovania, nie za „klasické vyrovnávanie účtov“.
Denník Le Parisien uviedol, že za vraždou mladíka by mohol pravdepodobne stáť líder mocného drogového gangu DZ Mafia.
