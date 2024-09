Tisíce ľudí v Mexiku protestovali proti navrhovanej justičnej reforme

Mexiko 9. septembra (TASR) - Tisíce ľudí protestovali v nedeľu v hlavnom meste Mexika proti kontroverznej justičnej reforme, na základe ktorej by sudcov mali voliť priamo občania. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Protestujúci, najmä študenti práva a zamestnanci súdov, sa zhromaždili v mexickej metropole pred tým, ako začne o reforme rokovať Senát mexického Kongresu. Reformu navrhol dosluhujúci mexický prezident Andrés Manuel López Obrador a schválila ju už dolná komora Kongresu.



Navrhovaná justičná reforma vyvolala pobúrenie u mexickej opozície a znepokojila Spojené štáty i medzinárodných investorov. Nesúhlasia s ňou ani súčasní sudcovia, ktorí v auguste vstúpili do štrajku a požiadali Najvyšší súd, aby zasiahol do legislatívneho procesu. Podľa mexického prezidenta na to neexistuje "žiadny právny základ".



"Súdnictvo nepadne," skandovali protestujúci. Senát by mal o reforme hlasovať v stredu.



López Obrador tvrdí, že súčasné súdnictvo je pretkané korupciou a slúži záujmom politickej a hospodárskej elity. Často aj kritizoval Najvyšší súd, ktorý bránil niektorým jeho navrhovaným reformám v oblastiach ako energetika či bezpečnosť. Reformu justície podporuje aj jeho nástupkyňa Claudia Sheinbaumová, ktorá prezidentský úrad prevezme 1. októbra.