Tisíce ľudí v Náhornom Karabachu žiadali otvorenie Lačinského koridoru

Stepanakert 14. júla (TASR) - Tisíce ľudí v piatok zišli v meste Stepanakert a žiadali, aby Azerbajdžan znovu otvoril jediné pozemné spojenie sporného regiónu Náhorný Karabach s Arménskom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Približne 6000 ľudí sa zhromaždilo na námestí v centre karabašskej metropoly po tom, ako uzavretie Lačinského koridoru vyvolalo obavy z humanitárnej krízy v regióne.



Azerbajdžan cestu uzatvoril v utorok. Obviňuje totiž arménsky Červený kríž, že svoje zdravotnícke vozidlá využíva na pašerácke aktivity.



Predseda separatistickej vlády medzinárodne neuznanej Náhornokarabašskej republiky Gurgen Nersisjan vyzval Rusko, aby zabezpečilo neobmedzený pohyb ľudí a tovarov cez Lačinský koridor.



"Situácia je hrozná, o niekoľko dní to bude mať nezvratné následky," dodal vo vyhlásení zverejnenom vo štvrtok večer.



Prístup humanitárnych organizácií do Náhorného Karabachu je podľa arménskeho rezortu diplomacie kľúčový pre to, aby sa zabránilo humanitárnej katastrofe. Arménsky Červený kríž zasa trvá na tom, že vo svojich zdravotníckych vozidlách nepreváža žiadny nepovolený materiál.



Náhorný Karabach je zdrojom konfliktu medzi oboma kaukazskými susedmi od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991. Spory medzi etnickými Arménmi a turkickými Azerbajdžancami trvajú však už viac ako storočie.



Azerbajdžan v roku 2020 prevzal kontrolu nad oblasťami, ktoré v tejto horskej enkláve a jej okolí kontrolovali Arméni. Odvtedy pravidelne obmedzuje jedinú prístupovú cestu spájajúcu Náhorný Karabach s Arménskom. Enkláva je od tejto cesty finančne a vojensky závislá.